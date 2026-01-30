Al via la gara per il nuovo parcheggio di via Torino ad Arona

“L’impossibile che diventa possibile”. Con queste parole il sindaco Alberto Gusmeroli comunica la partenza della gara per il nuovo parcheggio di via Torino ad Arona. E’ arrivata infatti l’ultima autorizzazione attesa per procedere con l’iter per la realizzazione di una 50ina di posti auto in un punto nevralgico della città.

Le parole di Gusmeroli

<Nel 2009 dicevano che era impossibile riaprire la Rocca senza 7 milioni di euro, ristrutturare la biblioteca o la vecchia piscina abbandonata da 30 anni, acquistare il parcheggio di Metropark, sbloccare i problemi di Villa Cantoni, aprire la Casa del Cuore dei ragazzi diversamente abili senza convenzione con l’Asl, rifare marciapiedi e mettere a norma antincendio le scuole, riportare la balneazione al Lido, realizzare rotonde al posto dei semafori per ridurre l’inquinamento o nuovi parcheggi – commenta il primo cittadino riepilogando quanto fatto negli ultimi anni – Non parliamo del campo di via Monte Zeda, “impossibile comprarlo a meno di vent’anni fa!”. Tutto sembrava impossibile e invece. Per quanto riguarda via Torino abbiamo ottenuto nei giorni scorsi l’ultima autorizzazione per il nuovo parcheggio: anche questa cosa era data per impossibile invece abbiamo il sì alla demolizione sia della Sovrintendenza che ora delle Ferrovie. Impossibile anche realizzarlo a meno di un milione di euro. E invece sarà creato a meno di un milione, bonifica amianto compresa e prima del ribasso di gara che ne ridurrà ulteriormente il costo. Ad Arona l’impossibile si realizza, perché ci si crede>.

I circa 50 nuovi stalli saranno pavimentati con autobloccanti con parti di prato, mentre le corsie di manovra saranno realizzate in asfalto per garantire sicurezza e scorrevolezza.

L’intervento punta a integrare funzionalità, sostenibilità e decoro urbano, restituendo ordine e vivibilità a un’area oggi degradata. Verrà posizionato un albero ogni tre stalli, per aumentare ombreggiatura e mitigare il calore urbano. Due Ginkgo biloba nani all’ingresso da via Milano e, infine, una parete verde su via Torino e lato ferroviario. Il parcheggio sarà dotato di illuminazione pubblica a led di nuova generazione e impianto di videosorveglianza.