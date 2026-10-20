Al via i lavori all’ex Cit Bar tra Arona e Meina

Una nuova spiaggia in città e un’area in abbandono da decenni riqualificata: stiamo parlando dell’ex Cit Bar. Avrebbe dovuto aprire nell’estate appena trascorsa invece bisognerà aspettare ancora 12 mesi per toccare con mano il progetto della Yuna Srl di Como, vincitrice del bando comunale per la valorizzazione dell’area.

I dettagli

Nei giorni scorsi l’avvio ufficiale dei lavori: è previsto il rifacimento totale della zona, affacciata direttamente sul Lago Maggiore e strategicamente situata lungo la Strada Statale 33 del Sempione, nei pressi del distributore di benzina. L’intervento interesserà una superficie complessiva di 2.334 metri quadrati, di cui 356 mq occupati da strutture esistenti: tra queste, l’ex ristorante, un bar, due casette, cabine per i bagnanti e vari locali adibiti a magazzino.

Yuna Srl ha completato la bonifica da vegetazione infestante e la messa in sicurezza dell’area con recinzioni per impedirne l’accesso e rimosso i rifiuti. Ora partiranno i lavori veri e propri con inaugurazione e apertura al pubblico nell’estate 2027.

La nuova gestione assicurerà il ripristino e lo sviluppo di attività turistiche, ricreative, sportive e commerciali, restituendo alla comunità una porzione preziosa di lago, con l’obiettivo di rilanciare ulteriormente l’offerta balneare del territorio: si tratterà infatti della quarta spiaggia attrezzata ad Arona.

Grande soddisfazione da parte del sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli: «Nel 2027 Arona avrà la sua quarta spiaggia. Dopo trent’anni di degrado, siamo finalmente riusciti ad assegnare l’area del Cit, che verrà completamente ristrutturata, tornerà a vivere e a disposizione di Aronesi e turisti. Un altro spazio abbandonato che si trasformerà in un luogo di bellezza e di vita per tutti».