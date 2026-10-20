Ad Arona torna “Mamme a passeggio”

Il Centro Famiglia del Comune di Arona, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Arona e Mamma Parliamone dà il via anche quest’anno a “Mamme a passeggio”, un progetto dedicato alle neo-mamme e ai loro bambini.

I dettagli

I primi mesi dopo il parto sono un periodo di grandi cambiamenti, emozioni e nuove sfide, che a volte possono essere accompagnati da solitudine e difficoltà di adattamento. Un’occasione per fare una bella camminata all’aria aperta insieme ai propri bambini, conoscersi e condividere esperienze tra neo-mamme.

Accompagnate dalla presenza di una professionista qualificata, un’educatrice socio-pedagogica, che facilita il dialogo e offre supporto durante questa nuova fase della vita.

Progetto finanziato con il contributo del Dipartimento per le Politiche per la Famiglia.

“Un sentito ringraziamento alla dottoressa Carmen Giordano che con pressa coordina le attività del Centro Famiglia che offriranno altri appuntamenti interessanti, a Francesca Abbiati e a tutti gli attori del progetto e buona camminata a tutte le neomamme” commenta l’assessore al Welfare Marina Grassani.