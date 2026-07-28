Ad Arona prende il via il nuovo servizio di post scuola per la scuola secondaria

Come da programma elettorale, a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027 sarà attivo ad Arona il nuovo servizio di post scuola dedicato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Papa Giovanni XXIII”, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”.

I dettagli

L’iniziativa prende forma a seguito del percorso di ascolto avviato nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale attraverso una raccolta di pre-adesioni rivolta alle famiglie, dalla quale è emersa una concreta esigenza di ampliare i servizi di supporto, favorendo una migliore conciliazione tra i tempi di vita familiare e quelli lavorativi.

Il servizio sarà operativo per l’intero anno scolastico dal termine delle lezioni, indicativamente dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. Sarà gestito da personale qualificato incaricato dal Comune di Arona e offrirà non solo sorveglianza, ma anche attività ludico-ricreative, momenti di approfondimento, supporto nello svolgimento dei compiti e assistenza durante la pausa pranzo. È previsto un rapporto minimo di un operatore ogni 25 studenti, a garanzia della qualità educativa e organizzativa del servizio.

Il servizio è rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni XXIII” e sarà attivato con un minimo di 15 iscrizioni, come previsto dal regolamento comunale recentemente approvato. Le iscrizioni dovranno essere rinnovate annualmente secondo le modalità che saranno comunicate dall’Ufficio Istruzione.

Le tariffe seguiranno i medesimi criteri ISEE già previsti per il servizio di post scuola delle scuole primarie. Il costo del pasto, qualora fruito presso la scuola, sarà disciplinato secondo le tariffe del servizio di ristorazione scolastica.

“Come Amministrazione comunale continuiamo a investire in servizi che rispondano concretamente alle esigenze delle famiglie. L’istituzione del post scuola per la scuola secondaria rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di attenzione verso il mondo della scuola e verso i genitori che ogni giorno devono conciliare gli impegni lavorativi con quelli familiari. È un servizio che nasce dall’ascolto del territorio e che, se sostenuto dalle adesioni, contribuirà a migliorare la qualità della vita della nostra comunità”, dichiara il Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli.

“Crediamo fortemente che investire nei servizi educativi significhi investire nel futuro della nostra città. L’ascolto delle famiglie è stato determinante per costruire una proposta concreta, sostenibile e realmente utile. Questo nuovo servizio vuole essere una risposta alle necessità quotidiane dei genitori, ma anche un’occasione per offrire ai ragazzi un tempo educativo di qualità, in continuità con il percorso scolastico. L’avvio del servizio rappresenta un risultato importante, frutto della collaborazione tra Comune e scuola e della fiducia dimostrata dalle famiglie”, aggiunge Monica D’Alessandro, Assessore con delega all’Educazione e alla Conoscenza del Comune di Arona.

“La scuola è chiamata sempre più a dialogare con le esigenze delle famiglie, mantenendo al centro il benessere e la crescita degli studenti. Questa proposta è il risultato di una proficua collaborazione con il Comune e rappresenta un’opportunità importante per offrire un ambiente educativo qualificato anche nelle ore successive al termine delle lezioni. Siamo soddisfatti che il servizio possa ora diventare realtà e rappresentare un concreto supporto alle famiglie del nostro territorio”, afferma il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”, Igino Iuliano.

Con questa nuova iniziativa, il Comune di Arona amplia ulteriormente l’offerta dei servizi educativi rivolti alle famiglie, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere politiche concrete a sostegno della scuola, della crescita dei giovani e della qualità della vita della comunità aronese.