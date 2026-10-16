A ottobre due appuntamenti per conoscere il San Carlone

Domenica 18 e sabato 31 ottobre due visite guidate per approfondire la storia di San Carlo, della famiglia Borromeo e del Colosso di Arona

Gli appuntamenti

Nel mese di ottobre la Statua di San Carlo Borromeo di Arona propone due appuntamenti guidati dedicati alla scoperta della storia del monumento e del territorio che lo circonda, prima della consueta chiusura invernale della Statua. Le iniziative sono organizzate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali che gestisce la Statua per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del luogo, e offrono l’occasione di approfondire la figura di San Carlo Borromeo e il legame con la città di Arona.

Il primo appuntamento è in programma domenica 18 ottobre alle ore 14:00 con “Arona: tra Carlo e Federico”, un percorso dedicato alla scoperta dei luoghi e delle vicende legate ai due protagonisti della storia della città e della famiglia Borromeo. La visita permette di conoscere la storia del colosso e, con spostamento garantito dal trenino panoramico “Arona Express Tour”, il patrimonio storico del centro di Arona.

Sabato 31 ottobre alle ore 14:00 sarà invece protagonista il Colosso di San Carlo Borromeo, con una visita guidata dedicata esclusivamente alla storia e alle caratteristiche della monumentale statua. Il percorso permette di approfondire la figura di San Carlo, nato proprio ad Arona, e la storia della realizzazione del Sancarlone, dalla nascita del progetto alle particolarità costruttive che ancora oggi rendono il monumento un’opera di grande interesse.

Alta oltre 35 metri, la Statua di San Carlo Borromeo domina il territorio del Lago Maggiore dalla collina di Arona. La sua particolare struttura cava e il sistema di scale e passaggi interni permettono ai visitatori di entrare nel monumento e di raggiungere la parte la testa della statua, vivendo in entrambe le visite un’esperienza unica accompagnata dal racconto della guida. Le due visite rappresentano così un’occasione per conoscere il Sancarlone non soltanto come uno dei simboli più riconoscibili di Arona e del Lago Maggiore, ma come luogo in cui si intrecciano storia, arte, devozione e patrimonio del territorio.

CALENDARIO VISITE

18 ottobre – ore 14:00 | Arona: tra Carlo e Federico

Ritrovo: Statua San Carlo, piazzale San Carlo – Arona (NO)

Costi:

Intero: €15 cad. visita guidata e ingresso + €8 cad. biglietto trenino*

Ridotto Abbonamento Musei Piemonte*/persone con disabilità e accompagnatore/ridotto 6-16 anni: € 10 cad. visita guidata + €8 cad. biglietto trenino*

*trenino Arona Express da saldare in loco

Durata: 3 ore

Prenotazione obbligatoria: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/arona-tra-carlo-e-federico-664.html

31 ottobre – ore 14:00 | Visita alla Statua di San Carlo

Ritrovo: Statua San Carlo, piazzale San Carlo – Arona (NO)

Costi:

Intero: € 13

Ridotto (ragazzi 6-16 anni): € 8

Persone con disabilità e accompagnatore, tesserati/e Abbonamento Musei Piemonte: € 5

Durata: 1 ora circa

Prenotazione obbligatoria: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/visita-alla-statua-di-san-carlo-663.html