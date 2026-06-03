80° anniversario della Repubblica: presente anche una delegazione di sindaci del novarese

C’era anche una delegazione di primi cittadini provenienti dalle province di Novara e del Vco ieri a Roma, in occasione dei festeggiamenti per l’80° anniversario della Repubblica.
80° anniversario della Repubblica
Alla tradizionale parata delle forze armate per le vie di Roma hanno partecipato infatti alcuni sindaci delle due province, insieme al presidente nazionale dell’Anci, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Sono stati momenti di grande emozione – dice il primo cittadino di Castelletto Ticino, Massimo Stilo – rappresentare le nostre città in un contesto così importante è motivo di orgoglio”.
Il primo cittadino castellettese è comparso rapidamente in video anche nelle riprese del Tg1, immortalato mentre accarezzava la cagnolina Briciola, mascotte ufficiale della Polizia di Stato.