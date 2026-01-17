7 milioni di euro di opere pubbliche ad Arona

E’ un bilancio di previsione da ben 7 milioni di euro di opere pubbliche quello che è stato approvato in consiglio comunale ad Arona lunedì 12 dopo 6 ore di seduta.

Le opere

A sintetizzare il nuovo volto di Arona è stato il sindaco Alberto Gusmeroli: <Abbiamo inviato a Verbania il progetto della nuova palestra e a breve partirà la gara: speriamo di poter iniziare i lavori a settembre. Ho anche contattato il sindaco di Castelletto perché secondo me va fatto un pool di amministratori per riqualificare il palazzetto di Castelletto: noi abbiamo creduto alla tensostruttura e si è rivelata la scelta giusta>.

Per quanto riguarda la zona di via Torino <a breve sarà approvato il restauro della passerella sopra al cavalcavia e attendiamo le autorizzazioni per il nuovo parcheggio per poi lanciare la gara. Nei marciapiedi di corso Liberazione l’amministrazione Catapano aveva usato un simil porfido che non tiene, continuano a crearsi buchi e la gente cade. Abbiamo quindi deciso di rifare il marciapiede laterale destro a scendere alla rotonda per un valore di 70mila euro. Riaprirà inoltre la spiaggia del Cit a maggio e sarà la quarta spiaggia della città. Nel 2010 ad Arona si faceva il bagno in un fazzoletto di terra alla Rocchetta. Noi invece abbiamo riottenuto la balneazione al lido; è balneabile inoltre anche la spiaggia del Sorriso. A proposito del lido nel nuovo bando sarà dato in gestione per 9 anni e verrà anche rifatto il bando per il Caffè letterario>.

Sulla sicurezza: <Saranno implementate le telecamere in città. Grazie a quelle che abbiamo messo di recente, ad esempio, abbiamo individuato un furto in un’auto in una via centrale di Arona. Miglioreremo la sicurezza dei passaggi pedonali; abbiamo sistemato via Piave inserendo fittoni e dove non ci sono marciapiedi creeremo aree riservate ai pedoni. Nel bilancio si confermano gli obiettivi per verde e raccolta rifiuti e proseguiremo nella sostituzione dei cestini. In merito al turismo si conferma la volontà di realizzare eventi evitando il sabato e la domenica. Sono già stati fatti due incontri della cabina di regia e a breve ci sarà il calendario degli eventi. In sostanza un Bilancio che pareggia a 29 milioni di euro. Ringraziamo anche le minoranze che hanno presentato un solo emendamento al Bilancio 2026-2028, questo fatto è sicuramente positivo perché significa che quasi tutto è stato accolto positivamente>.

L’emendamento ha avuto però tre pareri negativi del responsabile della Ragioneria, del responsabile dei servizi finanziari e anche del Revisore dei conti perché era contro le norme di legge e se approvato avrebbe comportato una sanzione da parte della Corte dei Conti. <In sostanza le minoranze chiedevano di ampliare la quota di esenzione dell’addizionale IRPEF da 12.500 a 15.000 euro ma non ci sono le risorse. Ci dispiace non aver potuto andare incontro alle minoranze, ma questo avrebbe voluto dire violare le norme di legge. Siamo molto soddisfatti perché realizzeremo tantissime opere senza nessun debito per il 17esimo anno consecutivo, ma con tanti contributi dallo Stato, Regione, Fondazioni e sponsor e al contempo siamo in grado di aiutare le situazioni di fragilità, aumentandone anche i servizi alla persona. Grazie a tutti – conclude Gusmeroli: assessori, consiglieri e dipendenti comunali che hanno contribuito tutti ad un grandissimo risultato>.

La discussione sul Dup, documento unico programmatico, ha visto presentati ben 42 emendamenti da parte delle minoranze: 21 di questi hanno però avuto parere contrario da parte del revisore dei conti. Fra gli emendamenti <ammissibili>, il consigliere di minoranza Leon Petrillo ha chiesto l’istituzione di un premio comunale per meriti scolastici e universitari per i ragazzi residenti ad Arona. Proposta che è stata accolta inserendo però la valutazione del reddito Isee. E’ stata invece bocciato l’emendamento, sempre di Petrillo, che chiedeva l’istituzione della Consulta giovanile del lago Maggiore con Arona capofila in quanto valutata come “aggravio organizzativo per l’Ente comunale”. L’emendamento circa il recupero del salone Merzagora è stato trasformato in ordine del giorno con l’impegno da parte dell’amministrazione a trovare le risorse per recuperarlo. E’ poi stato presentato da Impronta civica un emendamento per il monitoraggio della qualità dei servizi della mensa scolastica ma l’assessore Monica D’Alessandro ha replicato che quanto chiesto, ovvero maggiori controlli, viene già regolarmente effettuato. Restando in tema di scuole è stato chiesto se tutte fossero agibili e il sindaco ha confermato e aggiunto che tutte sono anche a norma per l’antincendio e tre, Anna Frank, Nicotera e Usellini, anche anti sismiche.