5ª selezione provinciale del concorso nazionale La Più Bella del Mondo Piemonte a Comignago

Grande successo per la manifestazione Comignago s’accende che ha animato le vie del paese dal 5 al 7 giugno. Spettacoli per tutti, cibo e buona musica.

La sfilata delle Miss

Sabato 6 piazza Martiri ha inoltre ospitato la 5ª selezione provinciale del concorso nazionale La Più Bella del Mondo Piemonte. Una serata di moda, eleganza e giovani talenti che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

Ad aprire l’evento il ringraziamento dell’organizzazione Agenti Aronesi Mauri King e Terry Fashion al sindaco Daniele Potenza per l’ospitalità e il supporto all’iniziativa.

Al termine delle sfilate, la giuria composta da rappresentanti istituzionali ha decretato le sette finaliste provinciali che accedono alla fase successiva: 1° posto: Vittoria Luongo, 18 anni, di Oleggio; 2° posto: Nerieda Oxana, 17 anni, di Bollate; 3° posto: Camilla Giovanardi, 20 anni, di Crodo; 4° posto: Arianna Figurelli, 19 anni, Borgomanero; 5° posto: Sofia Arcadipane, 17 anni, di Arona; 6° posto: Francesca Giannandrea, 18 anni, Comignago; 7° posto: Diana Vanzetti, 16 anni, Comignago.