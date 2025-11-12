24 nuovi Bib Gourmand per la Guida Michelin 2026: c’è anche un ristorante di Arona

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri più nascosti.

Bib Gourmand

Infatti, parlando di scoperte, ben 15 delle 24 novità 2026 sono ristoranti selezionati e inseriti nella Guida MICHELIN in corso d’anno e che, oggi, ricevono la distinzione del Bib Gourmand.

Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma rimangono prioritarie l’elevata qualità della proposta culinaria e la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione, ma dove non mancano proposte all’insegna della modernità.

“Questa nuova selezione racconta storie di cucina autentica e di grande personalità. A Norcia, il Granaro Al Monte torna con la sua griglia sempre accesa e una proposta profondamente legata al territorio. A Salerno, Al Bistrot di Pescheria valorizza il pesce povero con preparazioni fresche, eleganti e talvolta sorprendenti. L’Osteria dello Sport, a Casale Monferrato, sembra uscita da un film: il menù intreccia radici locali e tocchi marini. A Livorno, da Azzighe – Osteria a Metà, tradizione e modernità si incontrano in piatti come i cappelletti “cacciucchino”, omaggio creativo alla celebre zuppa. Infine, a pochi passi dal Teatro Regio di Parma – che ospiterà la presentazione della Guida MICHELIN Italia 2026 – Brisla Trattoria propone una cucina schietta e accogliente, dove culatello, tagliolini e coniglio alla cacciatora diventano tappe obbligate del gusto.” Così Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida MICHELIN Italia.

La rivelazione dei nuovi Bib Gourmand è, come ormai consuetudine, un’anteprima della MICHELIN Guide Ceremony Italy, la cui 71^ edizione si terrà il 19 novembre al Teatro Regio di Parma.

Durante quest’evento, particolarmente atteso da tutti gli addetti ai lavori e dagli appassionati del settore – e che sarà trasmesso live sui canali Facebook e YouTube di Michelin – verrà svelata la selezione 2026 per l’Italia. Si scopriranno, così, tutti i nuovi ristoranti Stellati, ma anche quelli che entreranno a far parte della community delle Stelle Verdi, i vincitori dei Premi Speciali MICHELIN – nati per celebrare la diversità dei mestieri dell’industria della ristorazione – e i ristoranti a cui verrà attribuito il premio Passion Dessert, nato per premiare l’alta qualità delle esperienze proposte ai propri clienti attraverso i dolci.

I quattro nuovi ristoranti piemontesi

Condividere (via Cesare Battisti con affaccio su piazza San Graziano) è un locale gestito da una coppia composta dallo Chef Stefano Minervino e dalla responsabile della sala Melissa Marras, entrambi ex studenti dell’Istituto Alberghiero Professionale “E. Maggia di Stresa” . Condividere nasce a seguito di un percorso di diverse esperienze sul territorio nazionale e dopo aver toccato con mano diverse tipologie di ristorazione. Lo Chef Stefano ha potuto apprendere tecniche diverse, di cucina e servizio, dalla ristorazione stellata a quella collettiva, da quella casalinga a quella d’hotellerie passando anche per la ristorazione “su strada” con lo street food. Questo bistrot è il coronamento del sogno di un giovane ragazzo che è sempre stato affascinato dalla cucina e dalle materie prime.