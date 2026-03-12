13 marzo 2026: Festa patronale della Città di Arona, sospese le attività del Presidio Sanitario

In occasione della Festa Patronale della città di Arona, venerdì 13 marzo 2026, le attività ambulatoriali programmate svolte nel Presidio Sanitario Territoriale (via San Carlo, 11) e le attività svolte nella Palazzina “ex Nicotera” (piazza De Filippi, 2) saranno sospese.
Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 16 marzo 2026.
Consigli utili
Gli utenti che devono effettuare un prelievo di sangue potranno rivolgersi, nella giornata del 13 marzo, in accesso diretto (senza prenotazione) ai Centri Prelievi attivi sul territorio:
Centro Prelievi di Borgomanero: dalle 7:30 alle 9:30;
Centro Prelievi di Novara – viale Roma 7 dalle 7:30 alle 9:30;
Centro Prelievi dell’Ospedale “Maggiore della Carità” di Novara, dalle 7:30 alle 10:00;
Centro Prelievi dell’Ospedale di Galliate, dalle 7:30 alle 10:00;
Centro Prelievi della Clinica San Gaudenzio di Novara, dalle 8.00 alle 10:00;
Centro Prelievi IRCCS Maugeri di Veruno, dalle 8.00 alle 9:30.
Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) è attivo dalle 20:00 di venerdì 13 marzo e dalle 8:00 di sabato 14 marzo.
Per accedere al Servizio occorre telefonare al Numero Unico Armonizzato 116117 attivo per le cure mediche non urgenti, permettendo di contattare direttamente la Centrale Operativa che gestisce le richieste di assistenza.