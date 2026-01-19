Matteo Polo Friz: “Dov’è finita la Consulta delle frazioni ad Arona?”

Dov’è finita la Consulta delle frazioni ad Arona? Se lo chiede l’ex assessore Matteo Polo Friz sottolineando il fatto che non venga convocata da tempo.

L’intervento di Polo Friz

“Successivamente alla pausa estiva e fino ad ora, la consulta delle frazioni è stata convocata una sola volta il 29 settembre scorso, nonostante in precedenza la riunioni avvenissero periodicamente ogni 5 o 6 settimane. Ho richiesto più volte una convocazione proponendo la mia disponibilità per almeno due giorni in dicembre e due in gennaio ma ho ottenuto una sola proposta per il 19 dicembre, giorno in cui purtroppo non mi era possibile liberarmi da impegni già presi. Alla mia proposta per gennaio non ho neanche ricevuto risposta. Evidentemente non ci siamo; si tratta di un comportamento assai grave ed irrispettoso dei cittadini di Arona da parte dell’amministrazione Gusmeroli e non può certamente essere né causato e né giustificato, in un lasso di tempo così ampio, da impegni istituzionali. Devo sottolineare che più volte ho chiesto che il calendario venisse concordato al termine di ogni riunione e che venisse anche istituita la possibilità di effettuare le riunioni in video conferenza, ma lo stesso sindaco Gusmeroli si è opposto, in particolare alla possibilità di collegamento da remoto, sostenendo che partecipare alle riunioni comporta anche la disponibilità ad esserci sempre in presenza, una sorta di piccolo sacrificio per la città, salvo che lui predica bene e razzola molto male, visto che questa disponibilità lui non ce l’ha”.

La replica del sindaco Alberto Gusmeroli

Il sindaco Alberto Gusmeroli replica così: <Spiacciono le solite polemiche che caratterizzano l’impegno del dott. Matteo Polo Fritz. Egli partecipa alla Consulta delle frazioni senza alcuno spirito di collaborazione e senza guardare al bene della città.

Il presidente Nicola Zonca ha più volte cercato di convocare la Consulta, ricevendo però sempre dinieghi in merito a giorni e orari.

Devo tuttavia sottolineare che, in questi mesi, gli altri due componenti, Nicola Zonca e Désirée Milan, hanno invece partecipato a riunioni con i cittadini e con le associazioni delle frazioni (Felice Cavallotti e Montrigiasco Nostra), sia in ottobre sia in novembre. Tali incontri erano stati regolarmente pubblicizzati, ma il dott. Polo Fritz non vi ha mai preso parte. Non ha inoltre partecipato ad eventi importanti delle tre frazioni, quali l’inaugurazione del lavatoio di Mercurago, l’intitolazione della biblioteca di Montrigiasco a Lisabeth o l’accensione degli alberi nelle tre frazioni.

Il presidente Nicola Zonca e la vicepresidente Désirée Milan hanno più volte segnalato le criticità presenti nelle tre frazioni e ci siamo conseguentemente attivati, nessuna segnalazione invece da parte dell’ex consigliere PoloFritz. Pur essendo referenti per Montrigiasco e Dagnente, essi si occupano al meglio anche di Mercurago; pertanto non si avverte alcun problema legato al presunto scarso impegno, mentre risulta evidente che il dott. Polo Fritz vive l’incarico esclusivamente in chiave polemica e non nell’interesse dei cittadini. La prossima riunione si terrà lunedì prossimo>.