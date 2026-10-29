Castagnata con gli Alpini per i bimbi delle scuole di via Piave ad Arona

Una bella mattinata all’insegna della tradizione, del calore della comunità e dei sapori tipici dell’autunno.

Castagnata con gli Alpini

Martedì 27 ottobre, il gruppo Alpini di Arona si è reso protagonista di un’iniziativa speciale dedicata ai più piccoli della città.

Le penne nere hanno allestito le loro postazioni e preparato con cura e passione una gustosissime castagne per tutti gli alunni della scuola primaria “Usellini” e per i bimbi della scuola dell’infanzia di via Piave.

L’iniziativa è stata accolta con gioia ed entusiasmo sia dai piccoli studenti che dal corpo docente: “Insegnanti e bambini ringraziano di cuore gli Alpini per la sensibilità e la solita generosità. Li aspettiamo il prossimo anno per rinnovare questa bellissima tradizione”.