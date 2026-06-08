“ArONa accendi la tua estate”: presentato il programma degli eventi in città

“ArONa accendi la tua estate”, il programma dell’estate aronese, è stato presentato lunedì 8 nell’aula magna del comune di Arona. Un calendario che conferma e rafforza il percorso strategico avviato dall’Amministrazione Comunale insieme a Pro Loco Arona, Ascom e Croce Rossa Comitato Arona-Lesa. Un progetto che continua a puntare con decisione su tre principi fondamentali della visione turistica e culturale della città: la qualità degli eventi, la delocalizzazione e la destagionalizzazione dei flussi.

Estate aronese

«Ritorna l’appuntamento più atteso dell’anno, ma lo fa con una maturità nuova – spiega l’Assessore al Turismo e alla Cultura, Alessandra Marchesi – L’ambizioso obiettivo che ci siamo posti lo scorso anno, facendo della delocalizzazione e della destagionalizzazione i nostri punti di forza, viene riproposto con ancora maggiore convinzione, grazie ad un calendario con nuovi eventi di qualità. Vogliamo un’Arona attrattiva, viva e connessa durante tutta la settimana, distribuendo l’offerta culturale e di intrattenimento dal martedì al venerdì per generare un indotto economico costante a beneficio delle attività commerciali e delle strutture ricettive».

Accanto alla continuità temporale, l’edizione 2026 amplia ulteriormente la presenza degli eventi sul territorio. Come sottolinea il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli: «Portare cultura e intrattenimento oltre il centro storico non è soltanto una scelta organizzativa, ma un modo concreto per valorizzare l’intera comunità. Accanto alle location tradizionali di Piazza del Popolo e del Lungolago Marconi, il programma coinvolgerà diversi punti del lungolago, la Rocca Borromea e il Lido. Un programma di eventi nuovi, mai realizzati ad Arona e sul Lago Maggiore».

Ancora una volta tutti gli appuntamenti in calendario saranno a partecipazione gratuita.

Anche quest’anno il programma scandirà il ritmo dell’estate aronese con appuntamenti fissi:

• Martedì: Cinema all’Aperto, nella suggestiva cornice di Piazza San Graziano.

• Mercoledì: spazio ai bambini e alle famiglie con letture animate e laboratori creativi all’Arena 2ke20 del Parco Giochi.

• Giovedì: protagonista la musica con Musica al Lago.

• Venerdì: doppio appuntamento con Ballo al Lago al Lido e un’alternanza di podcast live e DJ set.

Tra le novità più attese spicca Le Voci dell’Alba, un’esperienza che unisce la magia della musica al fascino del risveglio della natura. Tre appuntamenti speciali in tre luoghi simbolo della città: la Rocca Borromea, Piazza del Popolo e il Lido.

La Rocca sarà inoltre teatro di due eventi esclusivi:

• 30 giugno – Spettacolo a Luna Piena

Una serata tra parole, musica e scienza con l’astrofisico Fabio Peri, curatore del Planetario di Milano, che accompagnerà il pubblico in un viaggio affascinante tra la luna, i miti e la storia dell’uomo, con lo straordinario scenario delle antiche rovine della Rocca.

• 23 luglio – Candle Live

Un emozionante concerto acustico illuminato esclusivamente dalla luce delle candele, dedicato alle indimenticabili melodie dei Beatles.

Anche Musica al Lago si rinnova e si amplia, trasformandosi in una rete di veri e propri salotti musicali a cielo aperto che coinvolgeranno nuove location strategiche, tra cui piazza del Popolo, la zona del Parlamentino e il Lungolago Marconi.

Si amplia anche la Notte Rosa, che quest’anno si trasformerà in una lunga festa diffusa da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto. Un grande percorso di eventi collegherà il Lungolago Repubblica a Piazza del Popolo, con un ricco programma di spettacoli e ospiti.

Tra i protagonisti, le sonorità degli 88Trend e l’energia di DJ Ferrari, fino al gran finale di domenica sera con Lumina, il tradizionale spettacolo piro-musicale che ogni anno regala emozioni uniche ad aronesi e visitatori.

Grazie a “COSMOSI – opera d’arte collettiva”, dal 31 luglio al 2 agosto, piazza San Graziano verrà trasformata in un organismo vivente, dove ogni partecipante non sarà solo spettatore, ma parte attiva di un intero universo.

“Un’estate che non si limita a riempire le piazze, ma che abbraccia l’intera città. Un calendario straordinario per ampiezza, qualità e diffusione, capace di portare cultura, musica, spettacolo e aggregazione in ogni angolo di Arona. Un programma gratuito pensato per far vivere il territorio ogni giorno, rafforzarne l’identità e consolidare il ruolo di Arona come protagonista del Lago Maggiore e punto di riferimento per il turismo, il tempo libero e la cultura” chiude il sindaco.

A settembre, 11 e 12, infine, non mancherà l’appuntamento dedicato ai giovani di “ARONA INSIEME ON STAGE” con tutte le associazioni sportive, culturali e di volontariato locali, insieme a grandi ospiti del panorama musicale che verranno svelati a breve.