Arona accoglie la bella stagione con nuove installazioni floreali e luminose

Arona dà il benvenuto alla bella stagione con nuovi interventi di arredo urbano pensati per valorizzare gli spazi cittadini e accompagnare la primavera e l’estate con colori e installazioni decorative.

Arona accoglie la bella stagione

In questi giorni sono in fase di allestimento in corso Cavour sfere floreali e farfalle variopinte, elementi decorativi che contribuiranno a rendere la città più vivace e accogliente per residenti e visitatori.

Interventi analoghi hanno interessato anche la rotonda di corso Repubblica e l’aiuola all’ingresso di corso Cavour, arricchite con installazioni floreali luminose pensate per valorizzare l’area urbana anche nelle ore serali.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di rinnovare l’immagine della città, creando un’atmosfera più gradevole e attrattiva, con possibili ricadute positive anche sulle attività commerciali del territorio grazie a un maggiore flusso di visitatori.

A sottolineare il significato dell’intervento è il sindaco Alberto Gusmeroli: