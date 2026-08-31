Traversata Angera-Arona da record: oltre 1.200 nuotatori nel Lago Maggiore

Oltre 1.200 partecipanti, l’acqua del Lago Maggiore a 25 gradi e una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione. Si è chiusa con un nuovo record la 33ª edizione della Traversata Angera-Arona, organizzata dalla Pro Loco Arona.

Traversata Angera-Arona da record

La manifestazione ha richiamato complessivamente 1.201 nuotatori nelle tre prove disputate durante il fine settimana. Sabato 29 agosto si è svolta la gara di cinque chilometri da Meina ad Arona; domenica 30 agosto sono andate in scena la tradizionale traversata Angera-Arona di 1.200 metri e la prova agonistica Arona-Angera-Arona di 2.400 metri, con percorso di andata e ritorno.

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Tra i partecipanti anche molti angeresi. L’appuntamento ha rappresentato ancora una volta un’occasione per unire le due sponde del lago e consolidare i rapporti di collaborazione tra le città coinvolte.

«La 33ª edizione della Traversata Angera–Arona si chiude con un risultato che riempie di soddisfazione», ha commentato il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, parlando di «una straordinaria giornata di sport, amicizia e condivisione».

Il primo cittadino ha attribuito il successo innanzitutto alla Pro Loco Arona, presieduta da Alberto Tampieri, ringraziando i vicepresidenti Daniela Paracchini e Bellini e tutti i volontari impegnati nell’organizzazione. Un ringraziamento è stato rivolto anche al Comune di Arona, alla Pro Loco Meina, al Comune di Angera e alle numerose realtà che hanno collaborato.

Un ruolo centrale è stato svolto dalle associazioni e dagli operatori incaricati di garantire assistenza e sicurezza in acqua e a terra. Tra questi la Lega Navale di Arona e Meina, le Protezioni civili di Novara e del Vco, la Polizia locale di Arona, i Canottieri di Lesa, il Canoa Club Novara, la Croce Rossa di Arona, i Sommozzatori di Varese, gli Scout di Arona, l’Aib di Montrigiasco e numerose altre realtà del territorio. Blu Radio ha accompagnato l’appuntamento come radio ufficiale della manifestazione.

Ospite dell’edizione è stato Roberto Ferrari, dj di Radio Deejay, che ha partecipato alla traversata e ha visitato per la prima volta anche la Rocca Borromea di Arona.

«È stata una figata, mi sono divertito troppo», ha raccontato Ferrari al termine della giornata. Il dj ha quindi ringraziato il sindaco Gusmeroli, il presidente della Pro Loco Alberto Tampieri, gli altri nuotatori e gli addetti alla sicurezza: «Giornata stupenda clima perfetto per nuotare tra Angera e la mia amata Arona».

Ferrari ha inoltre annunciato l’intenzione di tornare nel 2027 sia per un dj set in piazza sia per partecipare nuovamente alla traversata, cercando di migliorare il tempo di 43 minuti ottenuto quest’anno. «Grazie Arona, sei sempre nel mio cuore», ha concluso.

«Sport, territorio, volontariato e promozione delle nostre bellezze: questa è la Traversata Angera–Arona», ha sottolineato Gusmeroli, dando appuntamento alla 34ª edizione.