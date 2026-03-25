Arona, più 40.000 presenze per il luna park del Tredicino 2026

Si è conclusa con circa 40.000 presenze l’edizione 2026 del Luna Park del Tredicino, che da venerdì 6 a domenica 22 marzo 2026 ha animato piazzale Aldo Moro con oltre 70 attrazioni per grandi e piccoli.

Arona, più 40.000 presenze al Tredicino 2026

Un risultato che conferma il forte legame tra il Luna Park e la città di Arona, nonché l’interesse costante da parte di visitatori provenienti anche dal territorio circostante.

Considerato uno dei parchi mobili più grandi del Nord Italia e il più esteso dell’area del Lago Maggiore, il Tredicino si è inserito anche quest’anno nel calendario delle tradizioni cittadine, accompagnando la festa patronale del 13 marzo, che ricorda il ritorno delle reliquie dei martiri Fedele e Carpoforo nella chiesa di San Graziano.

Durante la permanenza, il Luna Park del Tredicino ha proposto anche iniziative dedicate all’inclusione e alla partecipazione del pubblico. In particolare, la giornata dedicata alle persone con disabilità ha registrato una buona affluenza, confermando l’attenzione verso momenti di apertura e condivisione rivolti a tutta la comunità.

«Anche quest’anno – spiega Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – il Tredicino ha registrato una partecipazione significativa, confermando il suo ruolo come appuntamento atteso per Arona e per il territorio. La risposta del pubblico ci permette di continuare a investire sul miglioramento dell’offerta e sull’organizzazione di iniziative accessibili a tutti».

Anche per questa edizione, il luna park è organizzato in collaborazione con il Comune di Arona, con le attività commerciali locali e con associazioni del territorio, che permettono la realizzazione di iniziative inclusive.