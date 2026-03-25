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Arona, più 40.000 presenze per il luna park del Tredicino 2026

Si chiude con un’ampia partecipazione di pubblico questa edizione del parco divertimenti in piazzale Aldo Moro

Arona, più 40.000 presenze per il luna park del Tredicino 2026

Arona · 25/03/2026 alle 11:57

Si è conclusa con circa 40.000 presenze l’edizione 2026 del Luna Park del Tredicino, che da venerdì 6 a domenica 22 marzo 2026 ha animato piazzale Aldo Moro con oltre 70 attrazioni per grandi e piccoli.

Arona, più 40.000 presenze al Tredicino 2026

Un risultato che conferma il forte legame tra il Luna Park e la città di Arona, nonché l’interesse costante da parte di visitatori provenienti anche dal territorio circostante.

Considerato uno dei parchi mobili più grandi del Nord Italia e il più esteso dell’area del Lago Maggiore, il Tredicino si è inserito anche quest’anno nel calendario delle tradizioni cittadine, accompagnando la festa patronale del 13 marzo, che ricorda il ritorno delle reliquie dei martiri Fedele e Carpoforo nella chiesa di San Graziano.

Durante la permanenza, il Luna Park del Tredicino ha proposto anche iniziative dedicate all’inclusione e alla partecipazione del pubblico. In particolare, la giornata dedicata alle persone con disabilità ha registrato una buona affluenza, confermando l’attenzione verso momenti di apertura e condivisione rivolti a tutta la comunità.

«Anche quest’anno – spiega Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – il Tredicino ha registrato una partecipazione significativa, confermando il suo ruolo come appuntamento atteso per Arona e per il territorio. La risposta del pubblico ci permette di continuare a investire sul miglioramento dell’offerta e sull’organizzazione di iniziative accessibili a tutti».

Anche per questa edizione, il luna park è organizzato in collaborazione con il Comune di Arona, con le attività commerciali locali e con associazioni del territorio, che permettono la realizzazione di iniziative inclusive.

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