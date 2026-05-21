Arona capitale della sostenibilità: tre giorni di eventi, scuole e iniziative per l’ambiente

Dal 22 al 24 maggio l'evento coinvolgerà studenti, famiglie e associazioni tra laboratori, piantumazioni, giornate ecologiche e biciclettate

Dal 22 al 24 maggio 2026 la città di Arona ospiterà il “Festival della Sostenibilità”, una tre giorni di incontri, attività educative ed eventi aperti alla cittadinanza promossi dal Comune di Arona per sensibilizzare grandi e piccoli sui temi della tutela ambientale, del rispetto del territorio e delle buone pratiche sostenibili.

Arona capitale della sostenibilità: tre giorni di eventi

Il programma coinvolgerà scuole, associazioni del territorio e famiglie attraverso iniziative dedicate all’ambiente, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione degli spazi cittadini.

La mattinata inaugurale di venerdì 22 maggio sarà interamente dedicata al mondo della scuola e vedrà protagonisti gli alunni delle scuole materne e primarie cittadine, impegnati in percorsi educativi sviluppati durante l’intero anno scolastico e curati da Vanessa Contini e Claudia Lotierzo. La prima è stata protagonista del progetto “Custodi del Nostro Pianeta”, con l’obiettivo di avvicinare bambini e bambine ai temi della sostenibilità ambientale attraverso esperienze pratiche, creative e coinvolgenti.

Il percorso accompagna gli allievi alla scoperta dell’importanza del rispetto della natura, del riciclo, del riuso, della biodiversità e dei piccoli gesti quotidiani che possono contribuire concretamente alla cura del pianeta. Durante il percorso svolto con la classe quinta primaria è nata inoltre, in modo spontaneo e partecipato, l’idea di realizzare uno “swap”, ovvero un momento dedicato allo scambio e al riuso di oggetti, giochi, libri e materiali ancora in buono stato.

L’iniziativa verrà organizzata insieme agli allievi e alle famiglie in una giornata dedicata, con l’obiettivo di trasformare il concetto di sostenibilità in un’esperienza concreta, condivisa e partecipata dall’intera comunità scolastica.

Il progetto educativo portato avanti da Claudia Lotierzo, insieme a Ornamentum nasce invece con l’obiettivo di avvicinare bambini e bambine ai temi della sostenibilità, del riciclo e dell’economia circolare attraverso attività pratiche, sensoriali e interattive.

In occasione della Giornata dell’Ecologia e della Sostenibilità del 22 maggio, Ornamentum presenterà EcoHeroes Lab e “La Magia del Riciclo”, un laboratorio educativo dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie. I più piccoli potranno toccare e osservare materiali riciclati e scoprire come plastica, carta e altri materiali di recupero possano trasformarsi in nuovi tessuti e capi di abbigliamento Made in Italy.

Per gli alunni della primaria sarà invece organizzata un’attività dinamica sulla raccolta differenziata, attraverso un gioco a staffetta che insegnerà il corretto conferimento dei rifiuti e il valore del riciclo. I bambini potranno inoltre vedere concretamente come i materiali recuperati diventino filo, tessuto e infine abbigliamento sostenibile.

Il percorso si concluderà con il simbolico “Giuramento Eco-Eroe”, un momento pensato per trasmettere ai bambini il valore dei piccoli gesti quotidiani nella tutela del pianeta.

La scuola primaria Nicotera e Cesare Battisti aprirà dunque le attività dalle 9.00 alle 10.30 di venerdì 22 maggio in corso Europa, presentando i progetti di sostenibilità realizzati dagli studenti. Successivamente, dalle 10.30 alle 11.00 circa, si terrà la piantumazione della seconda pianta simbolo del percorso educativo intrapreso, gesto concreto e significativo volto a lasciare un segno tangibile dell’impegno verso l’ambiente. Dalle 11.00 alle 12.00 circa sarà invece la volta della scuola materna, che illustrerà i risultati di un progetto didattico che ha coinvolto numerosi bambini.

Durante la mattinata saranno esposti elaborati, cartelloni e materiali creativi realizzati dagli allievi, accompagnati dalla consegna del cartellino “Custode del Pianeta”, simbolo dell’impegno dei più piccoli nella tutela dell’ambiente.

Al termine del Festival della Sostenibilità i lavoretti svolti dai ragazzi verranno esposti nel porticato del Palazzo Municipale.

Il Festival proseguirà sabato 23 maggio con l’ottava edizione della “Giornata Ecologica – Mantieni pulita Arona”, con ritrovo in largo Vidale dalle 8.30 alle 12.30, e con la presenza degli stand dedicati alla sostenibilità e di tutte le associazioni del territorio che ogni anno confermano la loro partecipazione.

Nel pomeriggio, in Punta Vevera, spazio alla “Gincana del Riciclo”, iniziativa nazionale dedicata ai più piccoli.

Domenica 24 maggio si terrà invece la “Biciclettata in Fiore” promossa dalla Pro loco, con partenza da piazza del Popolo alle 10.00 e arrivo in largo Vidale, dove verrà premiato il plesso scolastico più numeroso con la consegna di una targa simbolica.

“Questa manifestazione rappresenta un momento importante per la nostra città perché coinvolge scuole, famiglie e associazioni in un percorso condiviso di educazione ambientale e attenzione al territorio. Investire sui giovani significa costruire una comunità più consapevole e responsabile verso il futuro”, dichiara il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli.

“Vedere tanti bambini impegnati concretamente in attività dedicate alla sostenibilità è motivo di grande soddisfazione. Attraverso progetti educativi, laboratori e momenti simbolici come la piantumazione dell’albero vogliamo trasmettere valori importanti che possano accompagnare le nuove generazioni nella cura dell’ambiente”, aggiunge l’assessore all’Ambiente Monica D’Alessandro.