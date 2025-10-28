Novembre in festa al San Carlone di Arona: visite guidate, celebrazioni e castagnata

Dal 1° al 9 la celebre statua accoglie cittadini e visitatori con eventi, momenti di spiritualità e convivialità

Ad Arona torna “Novembre in festa al San Carlone”, la tradizionale celebrazione dedicata a San Carlo Borromeo, patrono della città.

Novembre in festa al San Carlone di Arona

Dal 1° al 9 novembre, la monumentale statua del Santo si animerà con visite guidate, celebrazioni religiose, musica e una castagnata organizzata dal Gruppo Alpini di Arona.

L’iniziativa, promossa da Archeologistics per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, è un’occasione per celebrare il legame profondo tra la città e il suo Santo, unendo spiritualità, storia e partecipazione.

Visite guidate e appuntamenti speciali

Il programma si apre venerdì 1 e sabato 2 novembre con visite guidate speciali alle 10:00 e alle 14:00, dedicate alla storia del monumento e al progetto originario del Sacro Monte, mai completato.

Martedì 4 novembre, giorno della ricorrenza della morte di San Carlo, è prevista una visita guidata alle 15:00, seguita dalla Santa Messa nella Chiesa di San Carlo alle 17:00.

Il complesso resterà chiuso dal 5 al 7 novembre, per poi riaprire sabato 8 con le ultime visite guidate della stagione (ore 10:00 e 14:00).

Domenica 9 novembre: festa grande al San Carlone

La Festa di San Carlo culminerà domenica 9 novembre con una giornata di eventi aperti a tutti.

Alle 11:00 si terrà la Messa solenne presieduta da Mons. Filippo Ciampanelli, seguita dalla benedizione della Statua e dall’accompagnamento musicale della San Giorgio Music Band di Mercurago.

Durante la giornata, il Gruppo Alpini di Arona proporrà vin brulè e castagne, per un momento conviviale che chiuderà in festa la stagione 2025 della Statua.

Informazioni e costi

Ingresso terrazzo + interno statua: €10,00

Solo terrazzo: €7,00

Ridotto (6-16 anni): €5,00

Ingresso + visita guidata: intero €13,00 | ridotto €8,00

Martedì 4 novembre: ingresso simbolico €3,00 + visita guidata €5,00

Info e prenotazioni QUI.