Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 21-22 giugno

Ecco qualche spunto utile su come trascorrere il fine settimana nel novarese.

Gli eventi

Novara - Festival della cucina greca e romana

Dal 20 al 22

Dal 20 al 22 a Novara nuovo format di Tipico Eventi: il Festival della Carbonara VS Cucina Greca. L'evento si svolgerà in via Alessandro Pernati.

Gli orari: venerdì dalle 18 alle 24; sabato dalle 11 alle 24; domenica dalle 11 alle 23.

Vicolungo - All'outlet ospite Anna Zhang, vincitrice di Masterchef

domenica 22

Domenica 22 giugno, dalle ore 17, la vincitrice di Masterchef 14 Anna Zhang sarà ospite dell'outlet di Vicolungo.

Arona - Concerto di Mogol

venerdì 20

Venerdì 20 giugno dalle ore 21, emozioni in musica con Mogol in Punta Vevera, uno spettacolo musicale gratuito “Emozioni Mogol&Carroccia”. Corso Europa - Punta Vevera

Arona - Coppa dei donatori 2025

sabato 21 dalle 15

Giovani Avis Arona vi invita sabato 21 giugno dalle ore 15.00 alle 24.00 alla Coppa dei donatori – torneo di calcio a 5 presso il Campo sportivo di via Monte Nero 47 ad Arona.

Iscrizione 70€ a squadra, assicurazione inclusa

7 giocatori per squadra

Info Francesco 3398604145, Roberto 3314252509

Arona - Gli Ambulanti di Forte dei Marmi

domenica 22 - ore 8 - 19

Domenica 22 giugno dalle 8 alle 19.00 con orario continuato anche in caso di maltempo, il lungolago di Arona ospita il vero mercato di Forte dei Marmi, il mercato di qualità più famoso d’Italia.

Evento mercato con abbigliamento, borse, scarpe, cashmere, biancheria, bijoux e arte fiorentina in genere.