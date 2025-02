Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 15-16 febbraio

Ecco qualche spunto utile su come trascorrere il weekend nel novarese.

Gli eventi

Arona - I sabati della medicina

15 febbraio

“I sabati della Medicina 2025”, promossi dal Comune di Arona con il patrocinio dell’Asl di Novara, sono un’occasione per informare e sensibilizzare la popolazione su determinate tematiche di cruciale importanza su diversi temi della medicina.

Otto appuntamenti, dal mese di febbraio a quello di maggio nell’Aula Magna del Comune di Arona dalle ore 15 alle ore 18, organizzati dal consigliere comunale delegato, Ferruccio Cairo.

15 febbraio – Il diabete: impariamo a conoscerlo

Relatrice: Dott.ssa M. Chantal Ponziani – Dirigente Resp. S.S. Diabetologia Osp. Borgomanero

Stresa - "Carnival Circus"

fino al 24 febbraio

Fino a lunedì 24 febbraio presso lo Stresa Chapiteau Carnival Circus in piazza Marconi torna l'appuntamento con il "Carnival Circus", con spettacoli per grandi e piccini proposti dal Circo Peppino Medini.

Dal 1° al 4 marzo sono inoltre in programma diversi appuntamenti, a Stresa e nelle frazioni collinari, per celebrare il carnevale.

Oleggio - Antiquariando

15 febbraio

Torna Oleggio a "Antiquariando", il mercatino dell'antiquariato. L'appuntamento di febbraio è in programma sabato 15, dalle 9 alle 17, in pieno centro storico, in corso Matteotti, dove si potranno trovare gli espositori che proporranno pezzi di antiquariato, modernariato, brocantage e collezionismo.

Arona - OnLife, Corso di disegno manga

15 febbraio

Presso la Biblioteca Civica di Arona incontri dedicati ai ragazzi che vogliono imparare le tecniche di disegno manga. Per iscriversi contatta la biblioteca o segui il link: https://form.jotform.com/243391093741356

Il corso è gratuito

Per info: 0322/44625 o tramite mail: biblioteca@comune.arona.no.it

Arona - Storie in biblioteca “Carnevale in storie”

15 febbraio

La biblioteca civica di Arona prosegue con le attività rivolte ai più piccoli con gli appuntamenti “Storie in biblioteca”. Un sabato al mese, fino a giugno, le volontarie NPL proporranno alcune storie per i bambini più piccoli da 2 a 6 anni, ma anche più grandi.

Gli appuntamenti si terranno alle ore 10.30 di sabato 15 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 10 maggio e 7 giugno.

In questo incontro di sabato 15 febbraio, l’incontro sarà “Carnevale in storie!” vi aspettiamo mascherati.

ingresso libero senza prenotazione

info: biblioteca@comune.arona.no.it – 0322/44625