Arona festeggia San Carlo: camminata e celebrazioni nel weekend del 7 e 8 novembre

Un fine settimana dedicato al patrono e ai luoghi della sua vita, tra celebrazioni religiose e momenti di aggregazione

Arona si prepara a festeggiare San Carlo Borromeo con un fine settimana di appuntamenti dedicati alla figura del Santo, nato in città nel 1538.

Arona festeggia San Carlo: camminata e celebrazioni

Sabato 7 e domenica 8 novembre, la Statua di San Carlo sarà al centro di iniziative che uniranno storia, spiritualità e tradizione, coinvolgendo cittadini e visitatori.

Sabato 7 novembre, alle 10.30, è in programma “I luoghi di San Carlo”, una camminata guidata, a cura di Archeologistics, alla scoperta dei luoghi legati alla vita del Santo e alla storia di Arona. Il percorso partirà dalla Collegiata della Natività di Maria e proseguirà verso il San Carlino e Piazza del Popolo, con vista sulla Rocca di Arona, luogo natale di San Carlo, per poi raggiungere la monumentale Statua. L’itinerario, di circa 2 chilometri all’andata, presenta una difficoltà facile e un dislivello in salita di circa 100 metri.

Domenica 8 novembre sarà il momento delle celebrazioni religiose e della festa della comunità. Alle 11.00, nella Chiesa di San Carlo, sarà celebrata la messa con la partecipazione della parrocchia, seguita dalla processione e dalla benedizione ai piedi della Statua, accompagnate dalla San Giorgio Music Band. La festa proseguirà nel pomeriggio, alle 14, con una visita guidata alla Statua, mentre durante la giornata saranno presenti gli alpini con castagne e vin brulé, per un momento di convivialità e condivisione.

Il weekend sarà anche l’occasione per salutare la stagione autunnale del San Carlone: domenica 8 novembre sarà infatti l’ultimo giorno di apertura, prima della riapertura prevista per le festività di dicembre.

Prenotazione obbligatoria per le iniziative:

https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/festa-di-san-carlo-ad-arona-504.html