Arona: dal primo maggio quattro appuntamenti per conoscere la storia del Colosso di San Carlo Borromeo

Nel mese di maggio la Statua di San Carlo Borromeo, chiamata affettuosamente dai locali Sancarlone, torna ad accogliere i visitatori con un calendario di visite guidate che permettono di scoprire da vicino uno dei simboli più rappresentativi del Lago Maggiore.

Le visite sono organizzate da Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione di beni e monumenti culturali che gestisce la Statua per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana, proprietaria del luogo.

Le visite offrono un’occasione per approfondire la figura di San Carlo Borromeo, nato proprio ad Arona, e per ripercorrere la storia della grande statua seicentesca a lui dedicata. Il percorso guidato accompagna i visitatori alla scoperta delle origini del progetto e delle particolarità costruttive del monumento, fino a vivere l’esperienza unica della salita al suo interno.

La statua, alta oltre 35 metri e collocata su una collina che domina il lago, rappresenta una delle più importanti opere monumentali del suo tempo. La sua struttura cava e il sistema interno di scale consentono, infatti, di salire fino alla testa per raggiungere punti panoramici di grande suggestione, con una vista privilegiata sul Lago Maggiore e sul territorio circostante.

CALENDARIO VISITE

Le visite guidate si svolgeranno nei seguenti giorni e orari:

1 maggio – ore 10:00 e ore 17:00

10 maggio – ore 17:00

31 maggio – ore 14:00

La durata delle visite è di circa 1 ora e mezza, incluso il tempo di ingresso in Statua.

Il ritrovo è nei pressi della Statua San in piazzale San Carlo ad Arona. Costi visita guidata e biglietto ingresso (ove previsto): €13 intero; €8 ridotto (ragazzi 6-16 anni); € 5 (persone con disabilità e accompagnatore, tesserati/e Abbonamento Musei Piemonte).

Prenotazione obbligatoria QUI