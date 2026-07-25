Arona, torneo finale di scacchi in biblioteca: premiati i vincitori del corso

Si è concluso oggi, sabato 25 luglio, con il torneo finale, il corso di scacchi ospitato dalla biblioteca di Arona.

Arona, torneo finale di scacchi in biblioteca

La competizione ha coinvolto i partecipanti che nei mesi scorsi hanno seguito le lezioni del corso base e gli incontri settimanali del sabato mattina.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese e il Centro famiglia del Comune di Arona, ha registrato un notevole successo, con un numero di partecipanti in costante crescita nel corso degli appuntamenti.

L’Amministrazione ha rivolto un ringraziamento alla giovane istruttrice Greta Brusati e a Roberto Fusco della SD Scacchistica Novarese, che hanno seguito il progetto e contribuito alla buona riuscita delle attività formative.

Al termine del torneo si sono svolte le premiazioni, affidate all’assessore alla Cultura, Turismo e Sport Alessandra Marchesi.

Per il torneo principianti, il primo posto è andato a Martin Cresci, seguito da Masturov Ilya al secondo posto e Dalila Lecce al terzo.

Nel torneo avanzato, invece, si è imposto Martino Brusati, davanti a Lea Topciu, seconda classificata, e Filippo Bogni, terzo.

L’Amministrazione comunale ha infine ringraziato la Scacchistica Novarese per l’impegno profuso nell’organizzazione del corso e tutti i partecipanti che hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo al successo del progetto dedicato alla diffusione degli scacchi in città.