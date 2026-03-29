Un altro successo per la scuola di danza New Fly Dance

Ancora uno strepitoso successo per gli atleti della scuola di danza New Fly Dance, all’ultimo concorso andato in scena ad Asti.

Successo per New Fly Dance

Uno strepitoso successo quello che hanno raccolto i bambini e i ragazzi della scuola di danza New Fly Dance, con sedi a Gattico-Veruno e Divignano. La formazione ha recentemente partecipato alla prima fase interregionale del concorso Cnd Italia 2026, andato in scena il 15 marzo ad Asti.

Tutti i piazzamenti

Nella sezione danza classica sono stati due i primi classificati con premio speciale unanimité du jury, 18 i primi classificati, 2 i gruppi primi classificati, 8 i secondi classificati e 4 i terzi. Nella sezione danza di carattere sono stati premiati tre primi classificati. Per la danza contemporanea uno è stato il duo classificatosi primo, 5 i primi classificati e 3 i secondi classificati. Nella sezione moderna 6 primi classificati, mentre in quella hip hop 2 i primi classificati premiati con il riconoscimento unanimité du jury, 11 i primi classificati e 7 i secondi classificati.

Alcuni ragazzi andranno ai Nazionali

“Un risultato che ci riempie di orgoglio – dice la maestra di danza Laura Mazzola – anche perché molti dei nostri ragazzi potranno così partecipare ai Nazionali di Lucca”.

Da sottolineare i piazzamenti straordinari dei ragazzi che hanno ottenuto il primo premio “unanimité du jury”: Elena Benesso (danza classica), Sofia Longo (hip hop), Jordi Zanone (danza classica) e Gaia Lavorato (hip hop).