Torneo di Badminton riservato agli animatori della parrocchia San Giorgio di Mercurago a Pisano

Con ben 24 giocatori si è svolto a Pisano il torneo di badminton indetto dal Delegato Provinciale di Novara (F.I.Ba) ed organizzato dalla locale ESD GIOKO.

Il torneo

Un momento di inclusione che ha consentito ai tanti giovani di provare questa disciplina olimpica e di scatenarsi in partite assolutamente piacevoli. L’importanza dell’evento è stato confermato dalla presenza alle premiazioni del Sindaco di Pisano, Piergiulio Alesina che ha mostrato interesse e divertimento nel seguire le ultime fasi del torneo.

Con questa manifestazione si concentra sempre di più nella promozione l’attività del DP Filippo Menotti molto soddisfatto dei suoi primi sei mesi di impegno nel ruolo di rappresentante provinciale: “Rimango convinto che il nostro ruolo è quello di far conoscere e far giocare il più possibile questa splendida disciplina. Certo i tornei nazionali, a cui peraltro giocatori della provincia partecipano, sono importanti ma se non facciamo crescere il numero dei praticanti sostenendo queste iniziative il futuro si fa incerto. Speriamo che la federazione attui delle proposte che consentano tale obiettivo”.

Prossimo appuntamento sarà un torneo U10 per tutti praticanti (oltre 15) della iniziativa IO GIOKO A PISANO che tutti i pomeriggi da giugno ad agosto ha consentito ai più giovani di apprendere le basi del badminton ad un costo irrisorio ed un torneo per i genitori che si stanno appassionando a questo sport.