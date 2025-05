Record italiano per l'atleta castellettese Felipe Bullani

Weekend di Campionati Regionali di Società Assoluti maschili a Busto Arsizio (Varese). E per la società Osa Saronno, dove milita l'atleta castellettese Felipe Bullani, è di nuovo record italiano.

Staffetta d'oro

Tempo da urlo infatti per la staffetta 4x100 della OSA. Con 40.12 il quartetto composto da Bullani, Filippo Cappelletti, Emanuele Trento e Mattia Antonietti va a riprendersi il record italiano per la categoria Promesse, già staccato nel 2023.

"Un tempo pazzesco fanno sapere dalla società - ottenuto con due nuovi innesti in staffetta (Felipe e Filippo) che testimonia ancora una volta il livello altissimo del comparto velocità della OSA, che al momento è in testa a livello europeo nella categoria U23". La giovane promessa castellettese dell'atletica è cresciuta tecnicamente nell'atletica Sesto 76 e gareggia ora per "Osa Saronno", società collegata con Sesto 76 dove vengono tesserati tutti gli atleti Juniores.