Mondiale di Karate WUKF: la Kenshukai Shito Ryu di Agrate trascina l’Italia sul tetto del mondo

Un’impresa straordinaria, da consegnare direttamente agli annali del karate internazionale. Ai recenti Campionati Mondiali WUKF, andati in scena dal 21 al 26 Luglio presso la gremita BT Arena di Cluj-Napoca, l’Italia guidata dalla FESIK ha recitato un ruolo da assoluta protagonista. A tracciare la strada e a guidare la spedizione azzurra verso il successo sono stati i quattro alfieri della Kenshukai Shito Ryu di Agrate Conturbia: Filippo Casazza, Giacomo Casazza, Davide Signorini e Lorenzo Quirighetti.

In un contesto competitivo di altissimo livello — con oltre 2.100 atleti in rappresentanza di 76 federazioni da ogni angolo del pianeta — i ragazzi piemontesi hanno sfoderato prestazioni maiuscole, centrando la finale in tutte le categorie disputate e portando a casa un eccezionale bottino di ben 5 podi iridati.

Dominio Senior: il “derby” d’oro dei fratelli Casazza e la leggenda di Filippo

La categoria Senior ha visto un vero e proprio monologo della coppia formata da Filippo e Giacomo Casazza. Nel Kata Senior Shito Ryu, una delle griglie tecnicamente più complesse e selettive, l’Italia ha letteralmente monopolizzato il gradino più alto del podio: Giacomo si è laureato Campione del Mondo mettendo al collo la medaglia d’oro, seguito a brevissima distanza dal fratello Filippo, medaglia d’argento.

I due si sono ripetuti nella prestigiosa e affollatissima categoria All Styles (35 partecipanti in gara). Entrambi, dopo 2 ore di gara, hanno dominato la finale con due esecuzioni magistrali del Kata Suparimpei, Filippo ha conquistato d’autorità l’Oro mondiale, mentre Giacomo ha completato l’opera aggiudicandosi un preziosissimo Bronzo.

Con questa ennesima affermazione, Filippo Casazza scrive una pagina indelebile nella storia della disciplina, aggiudicandosi il suo quinto oro mondiale WUKF individuale consecutivo: un filotto incredibile cominciato a Miami 2022 e proseguito a Dundee 2023, Monterrey 2024 e Malmö 2025, fino alla definitiva consacrazione di Cluj-Napoca 2026.

A coronamento di un Mondiale indimenticabile, Filippo e Giacomo, insieme al compagno di Nazionale Emanuele Botti, sono saliti sul gradino più alto del podio anche nel Kata Team Senior, regalando all’Italia il titolo iridato a squadre già conquistato a Malmö 2025.

Junior da applausi: Signorini e Quirighetti completano l’opera

Non sono stati da meno i giovanissimi della categoria Junior. Davide Signorini ha messo in mostra una crescita costante prova dopo prova, conquistando una meritata medaglia di Bronzo nel Kata Junior Shito Ryu e centrando un piazzamento nei primi 6 finalisti nella categoria All Styles.

Sempre nella All Styles Junior, che contava ben 40 specialisti al tabellone, eccellente prestazione per Lorenzo Quirighetti: l’azzurro è arrivato fino allo spareggio a tre per la terza piazza, fermandosi ad un solo passo dal podio e chiudendo al quinto posto assoluto.

Una grande soddisfazione per Quirighetti e Signorini è arrivata nella prova a squadre: insieme al compagno di Nazionale Alessandro Mirto, i due hanno strappato applausi nel Kata Team Junior, conquistando un prestigiosissimo Bronzo mondiale.

La soddisfazione dello staff azzurro

A guidare magistralmente la delegazione azzurra a Cluj-Napoca sono stati il Direttore Tecnico Stefano Colussi e il Coach della Nazionale Kata Daniele Invernizzi, che a fine gara non ha nascosto la propria commozione per l’eccellente condotta di gara dei suoi ragazzi:

“Vincere in un contesto mondiale con oltre duemila atleti è già un’impresa eccezionale, ma farlo centrando la finale in ogni singola categoria e portando a casa ben cinque podi va oltre ogni più rosea aspettativa. I ragazzi della Kenshukai Shito Ryu hanno dimostrato una maturità tecnica e una tenuta mentale straordinarie, indispensabili per vestire la maglia azzurra. Vedere Filippo conquistare il suo quinto titolo individuale consecutivo, Giacomo aggiudicarsi un oro straordinario e l’intero gruppo brillare sul tatami è la gratificazione più grande insieme al valore di tutta la squadra azzurra della FESIK.”

I Maestri Piero Serra e Daniele Invernizzi, alla guida della Kenshukai Shito Ryu, non nascondono l’incommensurabile emozione per risultati di questa portata. “Un traguardo straordinario che rappresenta il giusto premio per anni di durissimo lavoro, sudore e incrollabile dedizione in palestra da parte di atleti mossi da una grande passione, cresciuti con il karate nella piccola realtà societaria agratese fino a raggiungere le vette più alte del podio mondiale.”

Il rientro in patria della delegazione FESIK e della Kenshukai Shito Ryu si trasforma così in una grande festa dello sport italiano, con quattro atleti capaci di trasformare il tatami di Cluj-Napoca nel teatro di un trionfo azzurro.