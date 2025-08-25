Lesa Cup 2025: vince Lorenzo Carboni

Sport

1200 gli spettatori per la finale

La finale della Lesa Cup è stata un autentico scontro generazionale: l’esperienza e la costanza di Bertola contro il talento emergente e la freschezza di Carboni.

La finale

Il match, iniziato alle ore 17 di domenica 24 agosto, ha visto la vittoria al primo set per Carboni al 6-3, il secondo vinto da Bertola per 7-6 al tie break, mentre il terzo condotto e vinto da Carboni per 6-2.

Entrambi hanno disputato una grandissima Lesa Cup, meritandosi la finale con prestazioni di alto livello: Rémy Bertola, con la sua esperienza e consistenza, ha superato avversari impegnativi e ha dimostrato grande solidità e confidenza nei momenti cruciali, Lorenzo Carboni, nonostante la giovane età, ha mostrato un tennis combattivo e maturo, confermando il suo rapido progresso nel circuito ITF e Challenger e la capacità di reggere la pressione di un tabellone competitivo.

Così il sindaco di Lesa Luca Bona

"Una edizione che ha visto il torneo crescere ancora, al top regionale e tra i più ambiti a livello nazionale. Certamente l'ambiente fa tutta la differenza del mondo, con un pubblico appassionato per tutta la settimana e la finale con oltre 1200 spettatori. Un ringraziamento importante e tanti complimenti a Gregorio Marenzi e al suo staff, al Direttore, ai ragazzi raccattapalle che frequentano lo Sporting tutto l'anno. La Lesa Cup è un orgoglio di Lesa e del Vergante, in un luogo storico, radicato e bello. L'Amministrazione vuole proseguire non solo nella collaborazione e il sostegno di questi anni, vogliamo crescere ancora di più insieme attraverso iniziative che possano ancora più sostenere lo sforzo organizzativo e rendere l'esperienza di vivere il nostro Territorio durante l'evento ancora più bella".