Le Under 13 della Pallavolo Arona campionesse territoriali

Le Under 13 della Pallavolo Arona hanno centrato l'impresa: Campionesse Territoriali al termine delle Final Four giocate in casa.

I complimenti dell'assessore Marchesi

"Grinta, cuore e gioco di squadra, le ragazze ci hanno fatto sognare punto dopo punto, portando in alto i colori della nostra città - commenta l'assessore allo sport Alessandra Marchesi - Un applauso al coach Roberto Graziani, al suo secondo Silvia Graziani, allo staff e ovviamente a tutte le girls. Arona si conferma una fucina di talenti e il futuro è tutto da giocare".