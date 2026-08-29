Le sorelle castellettesi della Pesistica tornano con un argento dagli Europei

Le sorelle Giulia e Sofia Zola, di Castelletto Ticino, hanno partecipato agli Europei Youth di Pesistica, andati in scena a Pristina, in Kosovo nelle scorse settimane.

Una competizione andata in scena in circostanze molto difficili

Proprio quando tutto sembrava remare contro alle sorelle castellettesi della pesistica, Giulia e Sofia Zola hanno tirato fuori la grinta che le contraddistingue da sempre e hanno ottenuto un risultato davvero straordinario.

Nello specifico, in una competizione nella quale è successo davvero di tutto, i Campionati Europei Youth e Under 15 andati in scena a Pristina, in Kosovo, Giulia Zola ha conquistato la medaglia d’argento e il titolo di vicecampionessa di specialità nello strappo. Ma il risultato finale avrebbe potuto essere ancora più clamoroso.

“Un risultato condizionato dall’arbitraggio e dall’intossicazione alimentare”

“Siamo stati danneggiati – dice senza mezzi termini il padre delle due sorelle campionesse della pesistica, Graziano Zola, che le segue quotidianamente nell’allenamento con la società Weightlifting Borgo Ticino – Giulia è stata protagonista di un’ottima prova, ma è stato commesso un errore arbitrale particolarmente grave nel corso della gara di slancio, che avrebbe potuto garantirle un secondo posto assoluto e permetterle di giocarsi addirittura l’oro. Il contesto di questa competizione è stato particolarmente caotico, dal momento che quasi tutti gli atleti della nazionale italiana e anche quelli di altre nazionalità hanno dovuto fare i conti con gli effetti di una fastidiosa intossicazione alimentare rimediata nel ristorante dell’hotel. Viste le condizioni estreme, Giulia è riuscita a strappare una medaglia davvero importante. Sofia, proprio a causa di questa intossicazione, non era in grado di gareggiare, ma ha voluto comunque sforzarsi di onorare la pedana. Giulia resta una delle atlete più forti in Italia e in Europa. Un ringraziamento speciale per tutto questo va agli amici di Crossfit Borgo Ticino, che ci permettono di allenarci nel centro sportivo Palextra e che ci supportano in ogni cosa”.

Nel 2026 un percorso sportivo da applausi. E a fine anno gli Italiani Juniores

Per le sorelle castellettesi questo è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni. Ai campionati italiani Under 17 Giulia ha conquistato un primo posto, mentre Sofia è arrivata seconda. Teoricamente, in virtù di questi risultati, ai campionati europei avrebbe dovuto partecipare solo Giulia. Ma Sofia si è guadagnata un posto nella spedizione azzurra con una prestazione davvero straordinaria ai Campionati assoluti, classificandosi terza. Un risultato davvero importante per una giovane di soli 17 anni. Adesso, dopo un periodo di riposo, le due atlete saranno ancora protagoniste nei campionati italiani Juniores, in programma a fine anno.

Le congratulazioni del Comune

E intanto alle sorelle Zola sono arrivate anche le congratulazioni formali dell’Amministrazione comunale castellettese. “L’Amministrazione Comunale – scrivono dal Comune – si congratula con la giovane atleta castellettese Giulia Zola, che ha conquistato la medaglia di argento ai campionati europei YOUTH & Under 15 a Pristina in Kosovo nella specialità strappo sollevando 60 Kg. Un risultato di grande valore che premia il talento e l’impegno di Giulia , che porta in alto il nome della nostra comunità nel panorama sportivo nazionale. A lei vanno i più sinceri complimenti dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza”.