La Vuelta passerà da Arona nel pomeriggio di sabato 23: le strade chiuse

Prima tappa della corsa spagnola

Il Comune di Arona informa la cittadinanza che sabato 23 agosto 2025, dalle ore 15 alle ore 17:30 circa, la 1a tappa della prestigiosa competizione ciclistica internazionale “La Vuelta a España” transiterà sul nostro territorio, percorrendo via Vittorio Veneto, via Torino e via Milano.

I dettagli

La direzione di marcia sarà da Arona verso Novara, con interdizione totale del traffico veicolare per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana.

• La Vuelta a España 2025, giunta alla sua 90a edizione, si svolgerà dal 23 agosto al 14 settembre, per un totale di 21 tappe e circa 3.151 km.

• Per la prima volta nella sua storia, la gara prenderà il via fuori dalla Spagna, in Piemonte – Italia, segnando un momento storico per il ciclismo internazionale. Le prime tre tappe italiane si snoderanno attraverso il territorio piemontese, prima del rientro in Francia e poi in Spagna.

• La prima tappa (sabato 23 agosto) partirà dalla Reggia di Venaria Reale (Torino) e si concluderà a Novara, su un percorso di circa 183 km, prevalentemente pianeggiante.

L’edizione 2025 celebrerà la tradizione ciclistica europea, con un tracciato ricco di salite leggendarie, tappe di montagna, e due cronometro – una a squadre e una individuale – pensate per mettere alla prova sia gli scalatori sia gli specialisti del tempo.

Grande soddisfazione dell’Assessore allo Sport del Comune di Arona, Alessandra Marchesi: “Accogliere la prima tappa della Vuelta 2025 è motivo di grande orgoglio per la nostra città e rappresenta una straordinaria occasione di promozione del territorio. Arona si conferma ancora una volta una piazza sensibile e aperta allo sport internazionale, capace di coniugare la bellezza paesaggistica del Lago Maggiore con eventi di richiamo mondiale. Invitiamo i cittadini a partecipare con entusiasmo a questa giornata storica, che porterà il nome di Arona sotto i riflettori di milioni di appassionati in tutto il mondo.”