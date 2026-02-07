La New Fly Dance di Gattico fa incetta di premi a Camogli

Tutti e 8 i balletti che New Fly Dance ha portato alla manifestazione si sono classificati al primo posto

La scuola di danza New Fly Dance ha conquistato un vero e proprio trionfo a Camogli la scorsa settimana, nell’ambito del “Winter Wonderland Contest”.

Un successo incredibile

Un risultato davvero straordinario quello che hanno raggiunto gli allievi della scuola di danza New Fly Dance, con sedi a Gattico-Veruno e Divignano. Domenica 1 febbraio erano a Camogli, al teatro sociale, per il concorso dal titolo “Winter Wonderland Contest”. Tutti e 8 i balletti che New Fly Dance ha portato alla manifestazione si sono classificati al primo posto nelle rispettive categorie.

I giovani premiati in Liguria

Primo posto dunque per “Schiaccianoci Suite”, il gruppo di danza classica children con 17 ballerini; ma anche per “Oceania, musical con la solista Gaia Spiriti, di 7 anni; per “The girl and the baloon”, passo a due di danza classica children, nel quale Pietro Addamo e Benedetta Saini hanno vinto il premio per la miglior interpretazione. Primo posto per Elisa Sacco, 7 anni, con la sua performance da solista mini danza moderna con “Pretty Woman”, ma anche per il passo a due categoria mini “Toy Story”, di Amedeo Pozzi e Gaia Spiriti, per “Quando viene Dicembre”, con Camilla Spiriti solista children musical.

Infine sono state un trionfo anche le esibizioni del trio danza di carattere junior “Farruca del Molinero”, con Noemi Esposito, Francesca Cerra e Marianna Didò; e la perfomance da solidsta di danza classica mini “Fata confetto”, di Elisa Sacco. Le coreografie erano a cura di Laura Mazzola, Emma Travaini, Noemi Grambone e Laura Farré Jimeno.