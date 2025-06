La disciplina del Badminton presentata ai giovani di Mercurago

Mattinata bollente alla parrocchia di Mercurago dove il Delegato Provinciale della Federazione Italiana Badminton, Filippo Menotti, ha presentato la disciplina del badminton ad un folto gruppo di ragazzi/e presenti al centro estivo.

Badminton a Mercurago

Grazie al volontariato di alcuni soci di Gioko Esd che si sono resi disponibili, la prima giornata di questo progetto promozionale ha ottenuto un importante successo. "Dopo aver visionato alcuni filmati per far conoscere lo sport del badminton tutti sul prato a giocare con alcune eccellenze che ci auguriamo continuino il percorso per vederli presto in palestra.

Un colossale ringraziamento a Martina e Nicolò, infaticabili organizzatori del centro estivo di Mercurago che ci hanno ospitato" fanno sapere gli organizzatori.