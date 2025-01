Calciomercato: sirene della Salernitana per il dormellettese Caligara

Novità di calciomercato per il calciatore dormellettese Fabrizio Caligara. Il professionista, attualmente in forza al Sassuolo, potrebbe ascoltare le sirene della Salernitana e traferirsi in Campania.

Caligara potrebbe andare alla Salernitana

Si profila un nuovo trasferimento per il classe 2000 originario di Dormelletto Fabrizio Caligara. Dopo essere stato acquistato dal Sassuolo nella scorsa estate, il centrocampista pare proprio essere finito nel mirino della Salernitana. Un impiego con il contagocce d’altronde il suo con il club emiliano, attualmente 1° in classifica in Serie B. Con i neroverdi Caligara è sceso in campo appena 4 volte in campionato, da qui al diventare un pezzo appetibile sul mercato di gennaio il passo è stato breve.

Il passato recente di un centrocampista promettente

Nelle passate 3 stagioni invece il classe 2000 si era imposto come titolare nell’Ascoli, sempre in cadetteria, con il massimo di 5 reti in 26 presenze nella stagione 2023-2024. Prima però 33 presenze e 2 gol nel campionato 2022-2023 e 32 presenze e 3 reti nell’annata 2021-2022. Ha comunque conosciuto anche la Serie A con 10 presenze nella prima parte della stagione 2020-2021 quando militò nel Cagliari prima appunto di trasferirsi nelle Marche. Il suo esordio con i rossoblù sardi risale al 17 aprile 2018 nel match di San Siro contro l’Inter. Sia il tecnico della Salernitana Roberto Breda che il direttore sportivo Marco Valentini conoscono bene il giocatore appunto dall’esperienza cagliaritana e vorrebbero averlo con sè per rilanciare una classifica deficitaria che vede i campani al terz’ultimo posto.