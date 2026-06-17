Arona Volley da applausi: l’Under 14 conquista anche il Campionato Primaverile

L’Under 14 femminile dell’Arona Volley mette la firma su una stagione da ricordare.

Arona Volley, Under 14 da applausi

Con la vittoria del Campionato Primaverile, conquistata sul campo di Caronno Varesino contro il Gorla Volley Giallo, le giovani biancoverdi hanno completato un percorso vincente che vale il quarto titolo consecutivo.

Un risultato che conferma il dominio della formazione aronese nella categoria e che rappresenta il coronamento di un’annata caratterizzata da continuità, qualità tecnica e grande determinazione. Guidate dallo staff composto da Silvia Graziani e Roberto Graziani, le ragazze hanno saputo imporsi anche nel torneo primaverile, aggiungendo un altro trofeo a una bacheca già ricca di successi.

«Questo storico traguardo rappresenta il coronamento di un lavoro programmato con cura e dedizione assoluta – commenta la dirigenza societaria –. Vincere quattro campionati consecutivi è un’impresa eccezionale. Il merito principale va alle ragazze, che hanno dimostrato spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia, sostenute da uno staff tecnico preparato e da un pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio supporto».

Il successo ottenuto a Caronno Varesino apre così i festeggiamenti per un gruppo che, attraverso il lavoro sul vivaio, ha saputo valorizzare al meglio il progetto sportivo dell’Arona Volley, confermando l’attenzione della società alla crescita tecnica e umana delle giovani atlete.

La società ha inoltre voluto ringraziare tutte le giocatrici, lo staff tecnico, i dirigenti accompagnatori e le famiglie per il sostegno garantito durante tutta la stagione.

Guardando al futuro, l’Arona Volley annuncia che da settembre aprirà le porte a nuove adesioni per le ragazze interessate a intraprendere o proseguire il proprio percorso sportivo all’interno del club biancoverde.