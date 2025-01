Arona calcio: esonerato mister Ragazzoni, arriva Thomas Forzatti

L'Arona Calcio comunica di aver interrotto il rapporto di collaborazione con l'allenatore della prima squadra, Enrico Ragazzoni, con effetto immediato.

L'esonero e i ringraziamenti

La società desidera ringraziare Mister Ragazzoni per il lavoro svolto e per l'impegno profuso durante il suo periodo alla guida della squadra. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra nel prosieguo della stagione. La società augura a Mister Ragazzoni le migliori fortune per il futuro professionale e personale. Verrà presto comunicato il nome del nuovo allenatore che avrà il compito di guidare la squadra nel prosieguo della stagione

L'Arona Calcio è lieta di annunciare la nomina di Thomas Forzatti come nuovo allenatore della prima squadra. Forzatti, con una vasta esperienza nel mondo del calcio e una comprovata capacità di guidare squadre verso il successo, è stato scelto per portare avanti il nostro progetto sportivo. Siamo certi che la sua competenza e la sua passione per il calcio saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi e per continuare a crescere come squadra. Auguriamo a Thomas Forzatti un caloroso bentornato nella famiglia dell'Arona Calcio e siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme. Forza Arona!

Il suo debutto avverrà domenica 19 nel match casalingo contro l'Omegna.