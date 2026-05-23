Applausi sul palco dell’Ariston per la scuola gatticese New Fly Dance

Un altro successo per i ragazzi e le ragazze della scuola di danza New Fly Dance, con sedi a Gattico-Veruno e Divignano. Numerosi i podi conquistati nel concorso in scena all’Ariston di Sanremo.

Un concorso prestigioso

Ancora un successo per la società di danza New Fly Dance, con sedi a Gattico-Veruno e Divignano. Sabato 16 maggio infatti, gli atleti della squadra hanno conquistato numerosi ottimi piazzamenti a Sanremo, in occasione del concorso internazionale danza giovani Città di Sanremo.

L’elenco dei successi

La società si è classificata prima in assoluto con “Farruca del Molinero”, gruppo di danza spagnolo, riuscendo a superare la concorrenza di ben 12 gruppi. In questo caso la coreografia era a cura di Laura Farré Jimeno e il primo classificato è stato Jordi Zanone. Primo posto anche nella categoria “Solista contemporaneo Seniores” su 25 concorrenti, con “Line one”. Seconda posizione per “Attrazione”, duo contemporaneo senior composto da Thalia Malandra e Jordi Zanone. Terzo posto per il gruppo di danza classica under “Notte stellata”, per la coreografia di Laura Mazzola. Menzione speciale per le quarte classificate con “Light on”, duo modern per la coreografia di Noemi Grambone.