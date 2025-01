2° torneo del Lago Maggiore di volley tra Meina e Castelletto

Appuntamento nel weekend 4 e 5 gennaio 2024 a Meina e Castelletto.

2° torneo del Lago Maggiore

"Questo evento - fanno sapere gli organizzatori - non vuole celebrare solo il mondo della pallavolo, ma intende creare un’esperienza che unisce lo sport e le comunità locali, utilizzando gli spazi pubblici e valorizzando le tradizioni del territorio.

L’idea originale prevede in futuro il coinvolgimento di tutte le società di volley presenti sulla sponda lombarda e piemontese del Lago Maggiore. L’obiettivo, da raggiungere a piccoli passi con la collaborazione delle Amministrazioni locali, è di estendere progressivamente questo evento ad altre località del distretto e altre squadre interessate.

L'evento si terrà il 4 e 5 gennaio 2024 nelle palestre di Meina e Castelletto.

Parteciperanno: Mokavit Rosaltiora Verbania (serie C), Sara Omegna Pallavolo (serie C), New Volley Ticino Castelletto Ticino (serie D), Pallavolo Carcare Savona (serie D), Bzz Volley Piossasco Torino (prima divisione), Pallavolo Baveno (prima divisione), Volley 2008 Domodossola (prima divisione) e Arona Volley (prima divisione)

