La Consulta Giovanile di Invorio lancia un nuovo progetto

Novità

Il presidente: "Oggi i papà e le mamme spesso lavorano e non sempre i nonni riescono ad assistere i nipoti nei compiti, a volte non ne sono in grado"

La Consulta Giovanile di Invorio ha lanciato un nuovo progetto, intitolato "Insieme è più facile" e dedicato agli aiuti nei compiti scolastici.

Un nuovo progetto per la Consulta Giovanile

"Insieme è più facile": è questo il titolo del progetto da cui è ripartita la Consulta giovanile di Invorio. La carica di presidente è stata conferita a Edoardo Bertossi dopo le elezioni del nuovo gruppo e durante l'estate, sempre a titolo gratuito come ogni iniziativa anche in passato, i giovani aiuteranno i bambini del paese nei compiti scolastici. L'iniziativa, che è partita martedì 15 luglio, andrà avanti alcune settimane fino all'8 agosto.

La parola al presidente Bertossi

"Si tratta della nostra prima attività - racconta Bertossi - oggi i papà e le mamme spesso lavorano e non sempre i nonni riescono ad assistere i nipoti nei compiti, a volte non ne sono in grado. Abbiamo già ricevuto qualche iscrizione e siamo convinti sia un'idea originale su cui puntare anche in futuro. Si sta rigenerando un gruppo nato nel 2020 e che soprattutto all'inizio ha proposto eventi interessanti alla comunità. L'assessore Michele Lopez e l'Amministratore comunale hanno provato a coinvolgere i giovani dopo alcuni mesi di stasi nelle attività. A giugno, quando sono stato eletto, ci siamo accorti di un elemento importante: c'è poca connessione fra i ragazzi del paese. Noi stessi abbiamo diversi conoscenti che non escono molto di casa. Li invitiamo a unirsi a noi, mettere insieme le idee servirà a donare ai cittadini, soprattutto a quelli giovani, possibilità di divertimento e, perché no? Di crescita".

La divisione del lavoro all'interno del gruppo

"Certo non spetta a noi risolvere una questione così grande - dice il presidente Bertossi - ma ci fa piacere dare un contributo per favorire un'inversione di tendenza. Casa Curioni è poi un luogo perfetto per progettare. Non abbiamo ancora definito le cariche precise, ma al momento Alek Mora è il vice presidente. Se cresceremo formeremo un direttivo con delle cariche fisse. Abbiamo chi si occupa della parte mediatica, fondamentale in quest'epoca storica, ma davvero servono altri contributi. Intanto ringraziamo l'Amministrazione per il pieno supporto e rimaniamo a disposizione per chiunque voglia darci una mano".