Festa al Fermi di Arona per i professori che andranno in pensione

I professori che sono prossimi alla pensione hanno festeggiato al Fermi in compagnia dei colleghi docenti.

Una bella festa con i colleghi

Grande emozione nella palestra del Fermi, dove, in occasione dell’ultima riunione collegiale, i docenti hanno salutato i tre colleghi che quest’anno andranno in pensione, ovvero Laura Malaspina, Elena Porzio e Piero Di Franco. Per loro parole di stima per il lavoro svolto e la passione dedicata all’insegnamento sono state pronunciate dalla dirigente Clara Ilardo.

Fiori e regali da parte di tutto il corpo docente

Poi ciascuno dei neo pensionati, tre colonne portanti della scuola, ha voluto ricordare i lunghi anni passati al Fermi, con aneddoti e battute che hanno in parte compensato l’evidente commozione del momento. Al termine i tre docenti sono stati festeggiati nell’atrio della scuola, dove è stato allestito un simpatico buffet dolce salato e dove sono stati loro consegnati anche fiori e regali da parte di tutto il corpo docente.