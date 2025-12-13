Ecco i vincitori delle borse di studio di Castelletto

Castelletto Ticino nei giorni scorsi ha premiato i ragazzi più promettenti usciti dalla scuola secondaria Belfanti nel corso di una cerimonia in sala polivalente Calletti.

Una tradizione nata nel ricordo di Paolo Besozzi

Nonostante Gianmario Besozzi sia purtroppo scomparso da tempo, continua la tradizione delle borse di studio destinate ai ragazzi della scuola media Belfanti, di Castelletto Ticino. Per lunghi anni l’uomo aveva continuato a finanziare il riconoscimento intitolato al figlio Paolo, scomparso molto giovane nel 1999, dopo il conseguimento della laurea. In suo ricordo decine e decine di studenti sono stati premiati nel corso del tempo. Alla scomparsa di Gianmario il Comune ha deciso di preservare questa tradizione, finanziandola con un apposito fondo pubblico.

La cerimonia in sala polivalente

E così sabato 6 dicembre la sala polivalente Albino Calletti della biblioteca ha ospitato la consueta cerimonia di consegna delle borse di studio, alla presenza del sindaco Massimo Stilo, del suo vice Vito Diluca e degli assessori Laura Paracchini ed Emanuele Bertani. Per l’occasione a ritirare il riconoscimento sono stati sette studenti. I vincitori delle borse di studio propriamente dette (un premio da 300 euro per ciascuno) sono stati Olivia Turano, Nicolò Besozzi, Giacomo Riva, Azzurra Tosatto e Karol Sophie Marchese. Daniele Gullo e Melania Militello sono invece entrati nell’elenco dei meritevoli e hanno vinto un buono per l’acquisto di libri.

“Premiamo eccellenza e impegno”

“Il riconoscimento, offerto dal Comune – dice l’assessora all’istruzione Laura Paracchini – nasce dal desiderio di proseguire un’iniziativa profondamente sentita, voluta da un cittadino oggi scomparso e istituita in memoria del proprio figlio. Un gesto di grande generosità che continua a vivere attraverso il sostegno e l’incoraggiamento ai giovani impegnati nel loro percorso di crescita. Questa premiazione vuole sottolineare non solo l’eccellenza nei risultati, ma soprattutto l’impegno costante, la dedizione quotidiana, la volontà di migliorarsi e di affrontare con serietà il proprio percorso scolastico. Complimenti quindi agli studenti premiati e un ringraziamento alle famiglie, sempre presenti alle spalle dei ragazzi, e all’Istituto Comprensivo “S. Belfanti” con tutti i docenti, che con professionalità e passione accompagnano i ragazzi nel loro cammino formativo”.