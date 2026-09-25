Politica ad Arona: Petrillo passa a Fratelli d’Italia

Nuovo colpo di scena nella politica aronese. Il consigliere comunale Leon Petrillo ha annunciato ieri in municipio il passaggio nellefila di Fratelli d’Itali.

L’annuncio in conferenza stampa ad Arona

Un nuovo colpo di scena nelle dinamiche interne del Consiglio comunale aronese. Ieri sera, giovedì 24 settembre, il consigliere comunale Leon Petrillo ha infatti annunciato a sorpresa il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Il tutto nella cornice di una conferenza stampa convocata in municipio alla presenza dei massimi rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni. Il passaggio a FdI arriva per Petrillo dopo una storia politica già ricca di cambiamenti repentini. Candidatosi come consigliere nella lista civica Arona agli Aronesi, guidata nel 2024 dall’ex sindaco Federico Monti, Petrillo ha in seguito abbandonato simbolicamente la lista per confluire nel Gruppo Misto in Consiglio. In quella fase aveva anche annunciato il passaggio ufficiale a Forza Italia. Dopo il “divorzio” politico dall’ex primo cittadino si è ritrovato proprio insieme a Monti nel Gruppo Misto, dopo che quest’ultimo aveva a sua volta lasciato Arona agli Aronesi.

Ora entrambi si trovano nel Gruppo Misto ma sostenuti formalmente da FdI.

Il discorso di Petrillo: “Si ricostituisce il direttivo locale”

“Per prima cosa – ha detto Petrillo nel suo discorso, tenuto al fianco del senatore Gaetano Nastri – desidero ringraziare tutti coloro che hanno scelto di essere qui oggi: gli amici, i militanti, gli amministratori, le istituzioni del territorio e la stampa. Quella di oggi è un’occasione che considero una festa. Non tanto perché un consigliere comunale entra in una nuova famiglia politica prendendo una tessera, ma perché un gruppo di cittadini e di militanti torna a fare politica sul territorio. In una realtà come la nostra, fatta di tanti Comuni, ciascuno con la propria identità e le proprie peculiarità, riuscire a costruire un progetto comune rappresenta un risultato importante. Da oggi questo impegno prende forma anche attraverso la costituzione del nuovo direttivo locale, composto da Mauro Antonietti, Enea d’Incecco, Denise Mazzari Vanessa Raso e dal sottoscritto, Leon Petrillo. Un gruppo che avrà il compito di promuovere l’attività politica sul territorio, coinvolgere nuovi militanti, organizzare iniziative e mantenere un dialogo costante con i cittadini. A guidare questo percorso sarà il Commissario Salvatore Cortellessa, nominato dal Direttivo Provinciale di Novara, che avrà il compito di tracciare la linea politica del coordinamento territoriale e di mantenere un confronto continuo con gli amministratori locali e con i rappresentanti delle istituzioni, affinché l’azione politica possa essere sempre coerente, condivisa e orientata alle esigenze del territorio”.

L’ingresso nella “famiglia” di FdI

“Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alle autorità – ha continuato Petrillo – che hanno voluto essere presenti a questo momento: il Questore del Senato Gaetano Nastri, il Presidente della Provincia di Novara Marco Caccia, l’Assessore Regionale Daniela Cameroni, il Consigliere Regionale Gianluca Godio e il Consigliere provinciale del Verbano-Cusio-Ossola Mattia Corbetta, e i numerosi amministratori locali provenienti dai comuni del territorio, della provincia di Novara e del VCO. La presenza del consigliere provinciale del VCO testimonia inoltre come la militanza e il senso di appartenenza non conoscano confini geografici. Le sfide che interessano i nostri territori sono spesso comuni e, proprio per questo, siamo convinti che la collaborazione tra amministratori e militanti delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola possa rappresentare un valore aggiunto. Quando ce ne sarà l’occasione, lavoreremo insieme per promuovere iniziative condivise e costruire progetti utili alle nostre comunità. Oggi voglio celebrare soprattutto un gruppo di persone che ha deciso di investire nella crescita e nella formazione di un giovane consigliere comunale, alla sua prima esperienza nella politica amministrativa”.

Un’opposizione che vuole essere concreta e propositiva

“Un gruppo che ha scelto di fare una politica propositiva – ha detto – fatta di idee concrete e di proposte utili per la nostra città e per il territorio. Ho trovato persone con la voglia di confrontarsi, di far viaggiare le idee, anche quelle politiche, di discuterle, approfondirle e condividerle con tanti giovani che desiderano avvicinarsi alla politica e alla vita dei partiti. È questo il modo migliore per costruire una nuova classe dirigente. Non smetterò mai di ringraziare questo gruppo di militanti e cittadini che ha creduto nella mia voglia di mettermi in gioco e nelle energie che posso mettere a disposizione della comunità. Un impegno che non vuole limitarsi alla sola Arona, ma che vuole contribuire alla crescita dell’intero territorio lacustre e della nostra provincia. Per questo ho deciso di seguire questo gruppo e di entrare, con umiltà e in punta di piedi, nella grande famiglia di Fratelli d’Italia”.

“È una scelta personale, maturata nel tempo, perché qui ho trovato persone che mi hanno dato gli strumenti per conoscere, comprendere e approfondire una visione politica chiara, quella della destra, fondata sui valori dell’identità, della responsabilità, del merito e del servizio verso la comunità. Questo gruppo ha inoltre scelto di dialogare con le altre forze politiche del centrodestra, nella consapevolezza che la collaborazione rappresenta un valore aggiunto. Un centrodestra che oggi amministra la nostra provincia, la Regione Piemonte e il Paese con il Governo più longevo della storia della Repubblica. È una collaborazione che guarda anche al futuro e al lavoro che ci attenderà in vista della prossima campagna elettorale nazionale. Ma è anche un dialogo che vuole coinvolgere i giovani militanti delle diverse realtà politiche della provincia, con l’obiettivo di organizzare incontri, dibattiti ed eventi nei quali le idee possano confrontarsi liberamente. Credo profondamente che le idee debbano viaggiare, essere discusse e messe alla prova nel confronto democratico. Non devono essere nascoste, censurate o rimosse, come purtroppo è accaduto recentemente anche nella nostra città su richiesta di forze politiche di opposizione vicine alla sinistra. Noi giovani non abbiamo bisogno di slogan o di tifoserie: abbiamo bisogno di comprendere il mondo che ci circonda, affrontando anche i temi più complessi e le idee più scomode. Per questo desidero ringraziare, per la sua presenza e per aver accettato il mio invito, il consigliere di maggioranza Francesco Provicoli. La sua presenza testimonia la volontà di costruire occasioni di confronto politico serio e rispettoso. Uno dei miei primi obiettivi sarà proprio quello di condividere con i consiglieri giovani alcune iniziative dedicate ai ragazzi e alle ragazze della città, con l’auspicio che possano essere accolte con entusiasmo e spirito di collaborazione”.

“Un nuovo modo di fare politica”

“Da oggi ad Arona prende il via un nuovo modo di fare politica – ha concluso il giovane consigliere – promosso da un gruppo di cittadini e di militanti che ha scelto di credere nella mia crescita politica e amministrativa. Un gruppo che vuole essere presente sul territorio non soltanto nei momenti elettorali, ma durante tutto l’anno, ascoltando le esigenze dei cittadini e trasformandole in proposte concrete. Come consigliere comunale continuerò a svolgere con determinazione il mio ruolo di opposizione costruttiva: presenteremo proposte, organizzeremo iniziative, promuoveremo momenti di confronto pubblico e, quando sarà necessario, continueremo a interrogare l’Amministrazione comunale e a chiedere chiarimenti sulle scelte che riguardano la nostra città. Lo faremo con spirito di responsabilità, sempre nell’interesse di Arona e dei suoi cittadini. Oggi inizia un nuovo percorso. Sono felice di poter contare sul sostegno dei militanti, delle istituzioni e dei ragazzi di Gioventù Nazionale, guidati dal Coordinatore Giacomo Moretti, con i quali non vedo l’ora di iniziare questo cammino. Sono convinto che questa provincia abbia bisogno di un ricambio generazionale. Noi giovani non chiediamo scorciatoie, ma opportunità: vogliamo essere ascoltati, formati e responsabilizzati, affinché possiamo dare il nostro contributo per migliorare il territorio che amiamo. Vi ringrazio davvero di cuore per aver voluto condividere con noi questo momento. Da oggi comincia un nuovo percorso che affronteremo con entusiasmo, umiltà e senso di responsabilità, mettendo sempre al centro il bene della nostra comunità”.