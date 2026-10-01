Pace fatta ad Arona tra Monti e Petrillo dopo le tensioni in Consiglio

Pace fatta tra i due consiglieri del gruppo misto dopo che nel corso dell’ultimo Consiglio, lunedì 28 settembre, erano emerse tensioni su chi dovesse rappresentare più autenticamente FdI. Il partito chiarisce che ora è tutto rientrato.

Tensioni in aula nella seduta di lunedì, ma è tutto rientrato

Sembra essere tornata la pace tra i due consiglieri aronesi del gruppo misto Federico Monti e Leon Petrillo, entrambi iscritti a Fratelli d’Italia, che lo scorso lunedì 28 settembre hanno fatto emergere qualche tensione nel corso del Consiglio convocato nella sede della concessionaria Astra Arona. Pur essendo formalmente nello stesso gruppo consiliare e nello stesso partito, i due avevano rimarcato le rispettive differenze di valutazione già dall’inizio della serata, reclamando in qualche modo ognuno per sé il compito di rappresentare la linea di Fratelli d’Italia a livello locale. Anche nel corso delle votazioni in più occasioni i due consiglieri hanno votato in modo opposto e la situazione non è passata inosservata agli occhi dei rappresentanti delle altre liste e del pubblico.

“Non ci sono due linee politiche nel partito”

Ora pare però che tutto sia risolto. Il direttivo cittadino di FdI getta acqua sul fuoco e rivela che tra i due ci sono stati nei giorni scorsi un chiarimento e una riappacificazione.

“Fratelli d’Italia ad Arona ha intrapreso un percorso politico chiaro, che punta a rafforzare la presenza del partito sul territorio e, soprattutto, a dare un contributo concreto alla città. Una diversa valutazione su un singolo provvedimento non può e non deve essere letta come l’esistenza di due linee politiche all’interno del partito”. Lo dichiara Salvatore Cortellessa, segretario cittadino di Fratelli d’Italia Arona, intervenendo dopo quanto emerso nel corso dell’ultimo consiglio comunale.

C’è stato un confronto tra Monti e Petrillo

“Ci siamo già confrontati con Federico Monti e Leon Petrillo su quanto accaduto – prosegue Cortellessa – Federico ha chiarito che alcuni toni utilizzati nel corso del Consiglio comunale non volevano in alcun modo rappresentare una contrapposizione personale o politica nei confronti di Leon. Il confronto tra loro è stato franco e sereno e ha consentito di superare ogni incomprensione. Per quanto ci riguarda, la questione è chiarita e superata. Monti e Petrillo fanno entrambi parte di Fratelli d’Italia e condividono lo stesso percorso politico. Nel normale svolgimento dell’attività consiliare possono esserci valutazioni differenti su singoli provvedimenti. Il confronto è normale e può rappresentare anche una ricchezza, ma deve avvenire all’interno di un quadro politico chiaro e con il necessario coordinamento. Su questo c’è piena consapevolezza e, soprattutto, la volontà comune di lavorare insieme”.

Da parte sua l’ex sindaco Federico Monti sottolinea: “Ho già avuto modo di chiarire con Leon e con il partito quanto accaduto. Riconosco che alcuni toni utilizzati durante il Consiglio comunale possano essere stati interpretati come eccessivi e me ne rammarico, perché non rispecchiavano la volontà di mettere in discussione la persona di Leon Petrillo. Con Leon condividiamo l’appartenenza a Fratelli d’Italia e soprattutto la responsabilità di lavorare nell’interesse di Arona. Credo inoltre che sia giusto investire sui giovani amministratori, dando loro spazio, responsabilità e visibilità, affinché possano crescere e contribuire alla costruzione di una nuova classe dirigente per il nostro territorio”.

Sulla stessa linea anche Leon Petrillo: “Ne prendo atto e considero anch’io quanto accaduto superato. Sono entrato in Fratelli d’Italia perché credo in un progetto politico nel quale il confronto, anche su singole questioni amministrative, possa convivere con una linea politica comune. Continuerò a svolgere il mio ruolo in Consiglio comunale con serietà e responsabilità, all’interno di un percorso condiviso con il partito. Adesso dobbiamo guardare avanti e concentrarci sui problemi concreti della nostra città”.

Il segretario cittadino: “Ad Arona saremo una forza seria e responsabile”

“Fratelli d’Italia – prosegue Cortellessa – vuole essere ad Arona una forza seria e responsabile, capace di valutare i provvedimenti nel merito, di sostenere ciò che ritiene positivo per la città e di avanzare proposte quando ritiene che si possa fare meglio. Non ci interessano personalismi o contrapposizioni: ci interessa lavorare per Arona. Abbiamo davanti questioni importanti che riguardano il futuro della città. Vogliamo confrontarci con i cittadini, con le associazioni, con le categorie economiche e con tutte le realtà del territorio, portando nelle istituzioni idee e proposte concrete. È su questo che vogliamo concentrare il nostro impegno. Federico Monti e Leon Petrillo rappresentano esperienze diverse che possono dare entrambe un contributo importante alla crescita di Fratelli d’Italia ad Arona. Il confronto interno fa parte della politica; ciò che conta è avere la capacità di trovare una sintesi e continuare a lavorare nella stessa direzione. È quello che abbiamo fatto anche in questa occasione. L’episodio è alle nostre spalle e guardiamo avanti. Fratelli d’Italia ad Arona è unito e continuerà a lavorare con serietà e responsabilità, mettendo al centro Arona, i suoi cittadini e il futuro della città”.