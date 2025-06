Luca Bona dopo Lega e Forza Italia, approda in Fratelli d'Italia

Luca Bona ha scelto di schierarsi con il partito di Fratelli d’Italia. Lo ha comunicato ufficialmente durante la conferenza stampa tenutasi sabato 7 giugno nel salone dell’ex Società Operaia. A dargli il benvenuto nel partito sono stati il Questore anziano del Senato, Gaetano Nastri e i consiglieri regionali Daniela Cameroni, Gianluca Godio ed Angelo Tredanari.

La conferenza

Il senatore Nastri ha definito Bona come un timoniere e amministratore serio. Ha poi detto: «Durante la sua grande esperienza pregressa come Consigliere regionale e Vicepresidente provinciale di Novara al Bilancio e Turismo ha dato prova di essere un politico serio, con doti che sono chiare garanzie di impegno. Gli amministratori pubblici sono le vere sentinelle dei cittadini. Devono saper dare delle risposte concrete alle richieste della cittadinanza. Non è un problema di quantità, ma di qualità. Devono saper dialogare con gli enti superiori. Bona saprà sollecitare le risposte giuste e utili per il territorio del Vergante piemontese, che sta crescendo anche a livello turistico. Per far migliorare il territorio dobbiamo dare delle risposte alle richieste che ci vengono fatte dai cittadini. C’è bisogno che la gente si avvicini di più alla politica. Da oggi inizierà una sfida, e Luca sarà un riferimento per il Vergante. Benvenuto in Fratelli d’Italia!»

Cameroni di lui ha detto: «Abbiamo già iniziato a collaborare per questo splendido territorio. Sin qui ha svolto bene il lavoro di amministratore, occupandosi con competenza della rigenerazione e riqualificazione urbana con rispetto per la storia del Comune». Mentre Gianluca Godio ha aggiunto: «Bona possiede esperienza e qualifiche. Abbiamo bisogno di implementare la squadra con persone e politici del suo calibro e capacità». Angelo Tredanari ha riassunto il lungo operato pratico di Bona in Provincia e a livello comunale, «Dove ha dimostrato - ha detto - di avere le doti per avvicinare i giovani e prestare attenzione a quella parte tecnica utile a formare persone che sappiano lavorare in sinergia con gli enti locali».

Bona dopo avere ringraziato le persone e i sindaci presenti, ha fatto una sintesi dei lavori e delle attività svolte per la comunità. A chi gli ha chiesto perché ha scelto di entrare ufficialmente in Fratelli d’Italia, Bona ha così risposto: «Sono cresciuto, ma sono sempre io. Ho fatto esperienza di tutto ciò che ho svolto sinora, sono convinto che oggi FdI mi offre il terreno giusto e radicato a livello di territorio per poter operare sempre al meglio».