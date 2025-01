Gusmeroli: "Disegno di legge sull’Economia dello Spazio. Italia primo Paese a darsi una Legislazione in materia"

Alberto Gusmeroli, Presidente della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, Responsabile Fisco della Lega, Commercialista e Sindaco di Arona fa il punto della sua attività parlamentare nel 2024 e di quella prevista per il 2025, toccando diversi punti di interesse comune e pubblico.

E' soddisfatto di quanto portato a termine nell’anno appena trascorso?

Sono molto soddisfatto, molti e significativi sono i provvedimenti per rilanciare la crescita, sostenere i risparmi delle Famiglie e aiutare le Attività economiche. Soprattutto ho voluto che sui temi di interesse strategico per la Commissione si partisse dall’ascolto diretto dei Soggetti interessati. L'attività svolta nel 2024 ha infatti previsto due indagini conoscitive molto importanti: la prima sull'Intelligenza Artificiale, con l'ascolto di oltre 100 Soggetti fra Istituzioni, Aziende, Associazioni ed Esperti che si occupano di IA. Un lavoro imponente, come quello svolto nell’anno precedente per l’indagine conoscitiva sul ‘Made in Italy’ e il cui documento di sintesi, anche in questo caso, è risultato la base per la stesura del Disegno di Legge da parte del Governo, provvedimento che è ora in fase di approvazione al Senato. La seconda indagine conoscitiva è sull'Energia Nucleare: allo stesso modo stiamo audendo tutte le realtà coinvolte sullo strategico tema dell’Energia, Istituzioni, Associazioni e grandi Aziende in primis. Quest'indagine si protrarrà fino a fine Marzo, allo scopo di raccogliere tutti i contributi utili per delineare in modo approfondito il futuro dell'Energia nucleare in Italia, fissione, SMR e fusione. Ovviamente Eni ed Enel, le Aziende più quotate in questo tema, sono fondamentali in questa fase, di grande ascolto.

Sono indagini conoscitive, questa come quella sulla tutela e valorizzazione del ‘Made in Italy’ già citata, che come Presidente di Commissione ho fortemente voluto e promosso: infatti ritengo che le buone Leggi non possano che partire dall’ascolto.

Quali sono i suoi principali provvedimenti contenuti in Legge di Bilancio?

Gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato stabilizzati per tre anni, il bonus elettrodomestici che dovrebbe essere in vigore da Marzo: il 30% di incentivo (nel limite massimo di 100 euro, elevato a 200 euro per Famiglie con indicatore economico inferiore ai 25.000 euro annui) per la sostituzione di frigo, lavatrice, lavastoviglie e piani cottura a induzione con apparecchi a elevata classe energetica, non inferiore alla B. Nasce come Proposta di Legge due anni fa e riesce nell'intento di svecchiare il parco grandi elettrodomestici italiano (che oggi si attesta intorno ai 10-15 anni di vita media), aumentandone l'efficienza e dunque le possibilità di risparmio in bolletta per le Famiglie. Riducendo nello stesso tempo i consumi, l’inquinamento e stimolando sia la produttività della filiera della componentistica, in cui l'Italia è leader europeo, sia la nostra industria del riciclo.

La Manovra di Bilancio del Ministro Giorgetti è una riuscita operazione di equilibrio tra la tenuta dei conti pubblici e l'aiuto alle fasce più deboli della popolazione, contemperando la spinta alla crescita e la tenuta tranquilla dei mercati e delle società di rating rispetto anche alle nuove regole del Patto di Stabilità.

Il provvedimento più importante è la stabilizzazione del taglio del cuneo fiscale. Va inoltre ricordato il taglio da 4 a 3 delle aliquote Irpef. Nel collegato fiscale viene inoltre confermata la rateizzazione del maxi-acconto di Novembre all’anno successivo un’altra Proposta di Legge della Lega per cui ho premuto fortemente da tre anni, in modo da evitare di pagare le tasse in anticipo ma ad anno concluso e reddito guadagnato. Per il futuro bisognerà estendere la rateizzazione a tutti. Si tratta in generale di una manovra per spingere all'inversione di tendenza e dare un aiuto alla natalità che negli ultimi anni è fortemente in calo. In quest'ottica la Manovra ha previsto il bonus bebè e per gli asili nido, aiutando così le Famiglie e i Giovani.

Per la rottamazione delle cartelle fiscali?

La Proposta di Legge della Lega sulla rottamazione/rateizzazione lunga, a firma mia e di tutti gli economisti della Lega Bagnai, Bitonci, Centemero e altri, non è un condono ma un provvedimento per aiutare milioni di Italiani angosciati da cartelle esattoriali per imposte, contributi e tasse regolarmente dichiarate ma non pagate a causa di momentanee criticità economiche. Ho proposto il pagamento di qualsiasi arretrato fiscale o contributivo in 10 anni, tramite 120 rate mensili tutte uguali, così da consentire a chi è in difficoltà di tornare in bonis e senza decadimento dal beneficio se si ritarda una rata, essendo la soglia per i mancati pagamenti posta a otto. Con questo provvedimento ci si rivolge dunque a milioni di Italiani che hanno dichiarato regolarmente le imposte, pur non riuscendo a pagarle: non si tratta dunque di evasori perché una difficoltà economica può capitare a tutti (vedi per esempio le imposte nell'epoca del Covid). Questo provvedimento consente dunque la chiusura del pregresso per dare serenità a milioni di Italiani che hanno debiti con Inps, Fisco ed Enti Locali. L’introito annualmente potrà essere destinato alla riduzione delle tasse a tutti. Siamo fiduciosi che la necessità di questo provvedimento venga condivisa dai colleghi di Forza Italia e Fratelli d'Italia della Maggioranza.

Per quanto riguarda i costi dell'Energia?

Da una parte l'emendamento della Lega al Disegno di Legge Concorrenza, con cui nel primo semestre del 2025 si sono resi possibili significativi risparmi in bolletta per 11,5 milioni di Vulnerabili (over 75, diversamente abili e fragili economici) che si trovano nel mercato libero dell'Energia (oggi più caro rispetto a ogni altro mercato) o nel mercato tutelato, e che potranno richiedere di confluire nel ben più vantaggioso sistema a tutele graduali.

Proprio in questo mese di Gennaio, Arera si appresta a emanare le linee guide per consentire il passaggio dei Vulnerabili nel sistema a tutele graduali. Questa possibilità rimarrà in essere fino al 30 Giugno 2025. Per il 2025 l’obiettivo della Lega e della Maggioranza di Centrodestra rimane quello di continuare a 'sburocratizzare' la macchina statale, rilanciare la crescita, tenendo in ordine i conti pubblici.

Sul tema Stellantis?

Positiva la chiusura del tavolo di lavoro dello scorso 17 Dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sono chiaramente proseguite anche le mie interlocuzioni con il Gruppo, il cui Presidente John Elkann a Dicembre mi aveva confermato la volontà di essere audito in Commissione come avevo richiesto e lo risentirò il 7 gennaio per fissare la data. A monte però bisogna avere onestà intellettuale: la soluzione full-electric del Green Deal europeo non può funzionare: per i costi eccessivi, la ridotta autonomia e le difficoltà di ricarica. Serve diversificare, aprendo a quelle tecnologie che consentono di fare decarbonizzazione senza desertificare l'Automotive, uno dei più importanti asset industriali tanto per l'Italia quanto per l'Europa. Il nostro Paese è per esempio leader nel campo di bio-fuel e carburanti sintetici: un'altra possibile via da perseguire per allargare il mix resta ovviamente quella dell'Idrogeno. Come Lega abbiamo inoltre sempre sostenuto la necessità di rivedere le sanzioni al 2025 previste per le case automobilistiche, che derivano da soglie troppo alte di vendita dell'elettrico che i produttori cercano di evitare abbassando le produzioni di endotermico. Ora finalmente se ne è accorta anche l'Europa. Ma bisogna intervenire anche sul tema della deducibilità dei costi delle auto e molto altro per un settore strategico per L’Italia e l’Europa.

E ora si parla anche di Spazio

È all’esame in Commissione Attività produttive che ho l’onore di presiedere un Disegno di Legge sull’Economia dello Spazio, che farà dell’Italia il primo Paese a darsi una Legislazione in materia, precorrendo addirittura l’Unione Europea. Anche in questo ambito l’Italia vanta tradizioni, competenze e soprattutto capacità notevoli, riconosciute a livello internazionale: disponiamo infatti di una filiera industriale praticamente completa, che infatti stiamo audendo al fine di raccogliere – anche in questo caso – contributi e istanze precise e concrete da mettere a sistema nell’ambito del

provvedimento. Questo, insieme all’Intelligenza Artificiale, è il futuro: grazie alla Lega e al Governo di cui fa parte, l’Italia c’è! Già oggi!".