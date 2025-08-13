Forza Italia: "Ad Arona serve un porto per rilanciare il turismo via lago"

Politica

"La banchina Marconi, oggi danneggiata e priva di trappe di ormeggio, non è in grado di accogliere in sicurezza le imbarcazioni dei visitatori"

Negli ultimi giorni l’attenzione pubblica si è concentrata su due temi che, pur diversi tra loro, toccano da vicino l’immagine e il futuro della nostra città: la balneabilità delle spiagge e il destino della storica fontana di Arona.

Comunicato stampa

"Il recente divieto di balneazione alle Rocchette e alla Nautica, motivato da ragioni di tutela della salute, ha evidenziato due criticità: da un lato la necessità di interventi strutturali per garantire acque sicure e controllate; dall’altro una comunicazione istituzionale più efficace. È fondamentale che informazioni così importanti siano diffuse con la massima chiarezza e ufficialità sui canali del Comune, non solo sui social network, così da raggiungere tempestivamente cittadini e turisti.

Con l’apertura della nuova spiaggia Ex CIT prevista per il 2026, sarà imprescindibile avviare fin da subito un piano di investimenti che assicuri balneabilità costante, sicurezza e manutenzione, evitando il ripetersi di situazioni che danneggiano la reputazione turistica di Arona.

A questo si aggiunge un’altra sfida cruciale: rilanciare il turismo via lago. La nostra città è priva di un vero porto turistico e la banchina Marconi, oggi danneggiata e priva di trappe di ormeggio, non è in grado di accogliere in sicurezza le imbarcazioni dei visitatori. Un’infrastruttura moderna e funzionale porterebbe un importante indotto economico e rafforzerebbe il ruolo di Arona come porta del Lago Maggiore.

La questione fontana

"Parallelamente, in città tiene banco il dibattito sulla fontana. L’ipotesi di abbatterla per sostituirla con una fontana a raso destinata anche ad eventi ha suscitato un’ampia e comprensibile protesta popolare, al punto da spingere l’amministrazione a rivedere la propria posizione e ad aprire all’ascolto di proposte alternative. Forza Italia Arona ritiene che la priorità debba essere rivolta a questioni più rilevanti per la città – come la qualità dell’ambiente lacustre, la

sicurezza delle acque e lo sviluppo turistico – e che, per la fontana, sarebbe sufficiente un intervento di restauro e riqualificazione, senza demolizioni invasive e costose. La nostra proposta è quella di una ristrutturazione e riqualifica semplice e ottimale, che non faccia perdere la memoria storica della città e degli aronesi, i quali vedono in quel luogo di incontro un simbolo della nostra identità di cittadini.

Come partito locale, ribadiamo il nostro impegno a portare queste istanze su un tavolo di lavoro concreto: sicurezza delle acque, valorizzazione delle spiagge, rilancio del turismo nautico e interventi mirati di riqualificazione urbana. Arona ha bisogno di una visione che sappia conciliare tutela ambientale, sviluppo economico e rispetto per la sua storia e la sua identità".

Leon Petrillo & Alessio Strada