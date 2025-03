Un bando da 30 mila euro per i negozi del centro di Castelletto

Il bando attivato dal Comune con fondi regionali punta a combattere la desertificazione del centro storico promuovendo il rinnovamento delle attività di vicinato.

Presentato il bando per i negozi del centro

E’ uscito ufficialmente nella giornata di venerdì 14 marzo il bando promosso dal Comune per la concessione di importanti contributi economici alle attività commerciali castellettesi, nello specifico ai negozi di vicinato che si trovano nell’area del centro storico e nelle vie ad esso collegate. A presentare ufficialmente l’iniziativa ai commercianti sono stati, nella serata di martedì 11 marzo il sindaco Massimo Stilo e il suo vice Vito Diluca nel corso di una conferenza in sala polivalente.

Un bando legato al Distretto urbano del Commercio

"Questo bando - hanno detto Stilo e Diluca - nasce da un’opportunità che si è presentata grazie alla disponibilità di fondi della Regione e alla costituzione a Castelletto del cosiddetto Distretto urbano del commercio, avvenuta l’anno scorso grazie alla collaborazione dei partner del Comune: Ascom Confcommercio Alto Piemonte (Novara e Verbano-Cusio Ossola) - CNA Piemonte Nord - Pro loco, Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Proprio in virtù della costituzione del Distretto, la Regione ha garantito infatti un finanziamento di 52 mila euro, cui vanno aggiunti 13 mila euro quale quota parte del Comune. E’ nata quindi l’idea di questo bando comunale, il primo step delle azioni che mettiamo in campo per spendere quei fondi. Un’opportunità per tutte le attività del nostro Distretto per abbellire i negozi rifacendo magari l’insegna, inserendo una rampa per disabili o intervenendo sulle vetrine".

Con quei fondi si potranno migliorare gli esterni dei negozi e le vetrine

Il compito di illustrare i dettagli tecnici del progetto è toccato invece al funzionario comunale Lorenzo Maffioli, che ha risposto anche alle domande dei commercianti. Secondo l’analisi del Comune, nel perimetro del Distretto del commercio abita la maggior parte dei cittadini castellettesi (7.500 su un totale di 9.885 persone) e sono in attività 29 esercizi di vicinato e 14 pubblici esercizi, oltre ai 25 banchi del mercato, che però non sono i destinatari di questo bando.

Il finanziamento garantito dalla Regione sarà ora suddiviso in diversi capitoli di spesa. Il primo e più importante è quello legato al bando che è stato presentato alla Calletti: 31.370 euro per le imprese attive nel settore del commercio. Dopo di che, altri 20.130 euro saranno spesi per migliorare l’arredo urbano e 500 euro serviranno a realizzare il logo del Distretto. Il bando ha l’obiettivo di evitare il rischio di desertificazione del centro storico, puntando a finanziare attività di miglioramento sull’esterno delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate e rampe di accesso per le sedie a rotelle).

I requisiti richiesti alle attività del paese

Gli oltre 31 mila euro garantiti dalla Regione saranno dunque erogati alle attività commerciali presenti nell’area del Distretto che dimostreranno di essere in regola con i requisiti indicati dal Comune (saranno escluse agenzie, attività all’interno dei centri commerciali, aziende agricole e negozi con una superficie di oltre 150 metri quadri). Il contributo, pari all’80% della spesa prevista per i lavori, potrà arrivare sino a un massimo di 4.000 euro per ciascun operatore, ma in relazione al numero di domande presentate potrebbero essere garantiti finanziamenti anche maggiori. Le domande dovranno essere presentate in Comune entro le 16 del 14 aprile e gli uffici comunali sono a disposizione per chiarire dubbi a coloro che volessero partecipare.

Per informazioni e chiarimenti il Comune ha messo a disposizione la mail ufficiale protocollo@comune.castellettosopraticino.no.it