Ad Arona gli “Stati Generali dell’Economia” con il Ministro Giorgetti

Grande successo nella serata di ieri, venerdì 24 gennaio, per gli Stati generali dell'economia con il ministro Giancarlo Giorgetti (foto Sandon).

Stati generali dell'economia con il ministro Giorgetti ad Arona

C'era grande attesa per la serata di ieri, al teatro San Carlo di Arona, per gli Stati generali dell'economia. La serata di approfondimento sui grandi temi dell'attualità internazionale, come spiegano gli stessi organizzatori:

Dal prima al dopo Trump all’operazione MPS, dai temi dell’energia all’automotive, alla rateizzazione lunga delle cartelle (120 rate mensili uguali) su cui il Ministro ha fatto un evidente apertura, le scelte dell’Europa che impattano sulla gente, la tenuta dei conti pubblici e la crescita economica, il sostegno all’occupazione e la formazione.

Alla serata organizzata dal sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, anche deputato e presidente della Commissione attività produttive, commercio e turisno della Camera dei deputati, con il gruppo Lega Città di Arona e la sezione provinciale del partito guidato da Matteo Salvini, hanno partecipato anche Alberto Bagnai (presidente della commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, nonché capo economia della Lega), Antonio Gozzi (Presidente Federacciai e Special Advisor di Confindustria con delega all'Autonomia, Strategica Europea, Piano Mattei e Competitività), Marco Granelli (presidente nazionale Confartigianato), Loretta Credaro (vice presidente nazionale Confcommercio) e Angelo Miglietta (professore ordinario di economia delle aziende e dei mercati internazionali, pro rettore vicario dell'università IULM Milano).

L'evento è stato moderato da Sara Garino.