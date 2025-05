Una bimba castellettese in tv nelle serie "Costanza" della Rai

Una bimba castellettese, Mia Eustacchio, ha partecipato alle riprese della serie tv "Costanza", andata in onda su Rai 1.

Mia è tornata in tv per un bel progetto artistico

Sembra proprio non volersi più arrestare la carriera artistica della giovanissima castellettese Mia Eustacchio. La piccola, 9 anni, ha infatti aggiunto un nuovo capitolo alla sua storia di successi sul piccolo schermo. Mia aveva già partecipato all’ultima edizione del programma tv “Dalla strada al palco”, ha recitato nel film sulla vita di Paolo Villaggio (“Com’è umano lui”) e in quello sul fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris (“Ennio Doris - C’è anche domani”), oltre che alle riprese degli spot pubblicitari di innumerevoli brand, a cominciare da Kinder cioccolato.

Più recentemente, Mia ha recitato nella serie televisiva “Costanza”, diretta da Fabrizio Costa e andata in onda in 4 puntate su Rai 1 dal 30 marzo al 13 aprile.

Una serie tv nata da un romanzo e ambientata anche nel passato

La trama è quella del romanzo di Alessia Gazzola “Questione di Costanza”, il primo volume di una trilogia che ha come protagonista una paleopatologa, Costanza Macallè, interpretata da Miriam Dalmazio. Nella serie la protagonista indaga su uno scheletro rinvenuto nel castello di Montorio, che risulta appartenere alla figlia di Federico II di Svevia. Man mano che riesce a risalire alla verità, la professionista pubblica i risultati delle sue ricerche in un podcast. Ma nella serie tv, ogni volta che la narrazione si sposta sulle vicende accadute nel Medioevo, ci sono intere sequenze girate nel passato e in abiti d’epoca. E la giovane attrice castellettese compare proprio nelle riprese delle ricostruzioni del periodo medievale evocate dal podcast, nelle quali Mia interpreta la piccola Biancofiore, la figlia di Selvaggia di Staufen.

L'ultima di una serie di esperienze televisive. E il percorso continua...

"Per Mia è stata un’esperienza molto intensa - dice la mamma dell’attrice, Gemma Ferrario - ha preso parte a 10 giorni di riprese e ha potuto conoscere meglio l’ambiente delle produzioni televisive. Mi sento di ringraziare di cuore per questa opportunità il regista Fabrizio Costa, la produzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy e gli agenti dello Studio Ofelia".

Mia Eustacchio nel frattempo continua a inseguire i suoi sogni nel mondo della tv e del cinema. La piccola sta infatti studiando danza alla scuola One Step Progress di Arona e anche recitazione a Roma.