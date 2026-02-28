Un fitto calendario di appuntamenti culturali con l’associazione Paideia

L’associazione Paideia di Pombia organizza una lunga serie di appuntamenti culturali alla biblioteca di Agrate Conturbia. Ecco il dettaglio delle date e degli autori ospitati.

Un ricco calendario che inizia con la data di oggi

E’ particolarmente ricco il calendario di eventi culturali promossi dall’associazione Paideia di Pombia, in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Arona, nella biblioteca comunale di Agrate Conturbia. Dopo l’incontro dello scorso 17 gennaio con l’autrice Renata Molho, l’associazione rilancia già questo fine settimana, proponendo per oggi, 28 febbraio, la presentazione del libro di Claudio Pasciutti dal titolo “Colesterolo corretto sambuca”. Nell’opera, l’inattesa eredità di uno zio d’America e un nuovo farmaco contro il colesterolo sconvolgono la vita monotona di un mediocre medico di provincia. Ma non tutto è come sempre. L’appuntamento sarà alle 18, come tutti gli altri eventi in calendario per la rassegna.

Le altre date in programma

Il 28 marzo sarà la volta del libro di Stefano Caselli dal titolo “Il passato alle spalle”, la storia del tormentato ispettore Marco Fossati alle prese con una verità dalla quale è impossibile fuggire. Sabato 18 aprile Paideia ospiterà Riccardo Landini, che per l’occasione presenterà “Landini & Landini”, il curioso racconto dell’incontro tra un perito assicurativo che si è reinventato investigatore privato e un ex poliziotto che cerca il senso della vita in un convento.

Sabato 30 maggio l’associazione inviterà Michele Orti Manara a presentare il suo “Le maschere del massacro”, il racconto di un interrail anti-generazionale. Infine la rassegna si chiuderà sabato 27 giugno con “Trappola nella nebbia” di Rosa Teruzzi, un giallo che ha come protagonista la fioraia-detective Libera Cairati.